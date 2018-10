Dřevorubecká paráda! Komárek veze z MS bronz, český tým nejlepší z Evropy

Leoš Klíma

Několik let držel ve stocksaw evropský rekord, který řízl na French Open zhruba před dvanácti lety, což samo o sobě ukazuje, že se TIMBERSPORTS věnuje dlouho. S Honzou Kamírem patřil střídavě ke stálicím na postu na Stock Saw. Hodně těží z volejbalové průpravy z dřívějších let, kterou využívá jak při sekacích disciplínách, tak při Single Bucku. Tam zatím ale nevyužil všechen potenciál, který má. Martin Kalina

TIMBERSPORTS dělá výrazně kratší dobu než ostatní členové našeho týmu, jde tuším o jeho pátou sezonu. Obrovský podíl na jeho vzestupu má Honza Kamír, který je jeho trenérem a mentorem. Martin vystřelil jako hvězda v minulé sezoně, kdy vyhrál kvalifikace české série. Na začátku října 2018 měl první možnost poměřit síly se zbytkem Evropy na European Trophy, kde porazil všechny stálice a jediný kdo ho pokořil, byl Martin Komárek. V boji o třetí místo s Němcem Robertem Ebnerem bral nakonec bronz. Martin Komárek

To je legenda, o tom snad ani není potřeba mluvit. Martin Roušal

Je libereckým městským policistou a na TIMBERSPORTS narazil jako žák lesnické školy v Hejnicích, kde si při show měl možnost jako divák vyzkoušet Single Buck a chytlo ho to tak, že v 18 letech hned začal trénovat. Už má za sebou zhruba deset sezon a je to dlouhodobě největší konkurent Martina Komárka v boji o účast na mistrovství světa. Je jediným, kdo ho mimo jiné dokázal v novodobé historii na českých mistrovstvích porazit. Jan Holub

Už seká aspoň třináct sezon, těží z obrovského fyzického fondu a rozsahu paží. V civilním povolání dělá rizikové kácení stromů a výškové kácení. Svou sílu tedy využije i v práci. V technice má každopádně ještě malé rezervy, když je dopiluje, může se posunout na úroveň světové špičky. Například Austrálie v pátek použila na standing sekeru s ostřím kolem 26 centimetrů, a to si v Česku nikdo dovolit nemůže. Když Honza změní techniku a zlepší přesnost, mohl by to zvládnout právě on.