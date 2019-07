Olympijská naděje zhasla. České softbalistky v kvalifikaci padly s Britkami | iSport.cz

České hráčky podlehly Britkám stejně jako v utkání o bronz na nedávném mistrovství Evropy v Ostravě. „Bojovali jsme statečně, útok pálil dobře oproti předchozímu zápasu s Itálií. Byli jsme také blízko dalších bodů. Bohužel to nestačilo,“ prohlásil trenér Vojtěch Albrecht.

Britky šly do vedení ve třetí směně, kdy nadhazovačka Veronika Pecková zahrála špatný příhoz na třetí metu, po kterém si doběhla pro bod Michelle Brownová.

Další komplikace pro český tým přišly ve čtvrté směně, když po špatném nadhozu Peckové doběhla na domácí metu Gilberta Snowová. V páté směně Peckovou vystřídala Martina Bláhová, ale britské pálkařky nezastavila. Po odpalu Victorie Evansové doběhla pro třetí bod Nerissa Myerosová.

Šestou směnu Češky skvěle začaly. Veronika Klimplová dalekým odpalem zařídila třetí metu a poté doběhla pro první bod. Po dalekém odpalu Lucie Petráskové přidala další bod Tereza Jakešová. V dohrávce šesté směny Britky vybojovaly čtvrtý bod, naopak Češkám se už v sedmé směně nepodařilo vyrovnat.

„Zklamání je to veliké. Úspěch v zápase přišel pozdě, měly jsme dát bod dříve. Nehrajeme špatně, ale na olympiádu to nestačilo,“ uvedla Tereza Jakešová. Českému týmu nepomohla k účasti v Tokiu ani dlouhodobá cílená příprava, během níž absolvoval dva kempy na Floridě. „Tohle byl turnaj, na který jsme čekaly celý život, dva roky jsme se na něj intenzivněji chystaly. Daly jsme do toho všechno, vyhrát mohl pouze jeden. Bohužel to nevyšlo,“ řekla Ludmila Kučerková.

Softbal bude příští rok součástí olympijských her poprvé od Pekingu 2008 stejně jako baseball. O účast pod pěti kruhy ještě budou bojovat čeští baseballisté, kteří k tomu potřebují nejprve skončit do pátého místa na zářijovém mistrovství Evropy.