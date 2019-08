Krpálek se před MS chystá „masakrovat“ Japonce. Šampion Riner účast vzdal | iSport.cz

Pět let čeká Lukáš Krpálek na medaili na světovém šampionátu. V těžké váze, kam přestoupil po olympiádě v Riu, ještě na MS na stupních nestál. Přesto lituje, že se v Tokiu neutká možná s nejlepším judistou dějin. Francouz Teddy Riner, který Krpálka začátkem léta porazil po hodně těsném souboji v Montrealu, do Tokia nepřiletí.

„Když jsem se to dozvěděl, tak mě to docela mrzelo, protože svět bez něho pro mě není svět,“ lituje Krpálek. „I přesto, že jsem na loňském šampionátu byl pátý a on tam nebyl, i tak mě mrzí, že tam startovat nebude. Mám mu co vracet.“

Krpálek v Montrealu svedl s Rinerem souboj, který se v okamžení zařadil do zlaté knihy juda. Podle některých expertů mohl i vyhrát, pokud by rozhodčí soupeře spravedlivě trestali. Do Tokia odjíždí po sérii přípravných kempů.

„Na všech kempech se zdálo, že by to mohlo být dobré. Poslední mě ale rozhodil, doufejme, že Japonsko přispěje k tomu, abych se maximálně rozepral,“ přeje si Krpálek.

Reprezentační výprava už v sobotu odlétá do japonského Beppu, kde sedm českých závodníků čeká poslední soustředění před MS. Reprezentační trenér Petr Lacina doufá, že tam Krpálek opět najde jistotu.

„Od týdne v Beppu si hodně slibuju. Lukáš vždycky Japončíky strašlivým způsobem masakruje. To mu dělá dobře, tam se dostane do dobré pohody, nálady,“ usmívá se Lacina.

V jihojaponském Beppu je Krpálek populární postavou. Proti olympijskému šampionovi se při tréninkových zápasech chtějí všichni soupeři vytáhnout. Ale motivovaný je i sám Krpálek.

„Mě na tom baví, že si trénink užiju. Když se pereme, oni se navzájem povzbuzují. Když mě někdo hodí, tak celá tělocvična skáče radostí. Já mu to jdu okamžitě vrátit, takže ho naháním po žíněnce a on pomalu zdrhá z tělocvičny,“ směje se Krpálek. „Při posledním soustředění jsem šel s šampionem prefektury Óita. Okamžitě jsem ho chytil do držení, udržel ho a pak říkal ostatním, že já jsem nový Óita šampion. Oni na to, že já jsem olympic champion. Ale já na to, že jsem teď Óita šampion.“

Lacina to všechno s potěšením sleduje.

„Oni tím jejich přízvukem křičí: Krpálek! Krpálek! Když je hodí, tak si u toho zařve. Je to hrozně pozitivní, veselá atmosféra. Všichni se baví judem, co tam Krpálek předvádí,“ vysvětluje Lacina. „Když ho Japonec loupne, Krpoš vstane a jde jak buldok za ním. On před ním utíká, on ho zase hodí, je to docela zábava. I pro ně. Vědí, že je to olympijský vítěz, respekt tam je, jdou do něj, je to taky baví.“

Krpálek si během tréninku užije i legračních situací. Třeba, když soupeře chytne do držení, takže se nemůže hýbat.

„Na zemi si děláme různé naschvály, bradu do oka, lechtáme se. Chytnu ho do držení, přijde trenér s rákoskou a bouchá ho, dokud neuteče. Všechno v rámci srandy, má to svůj náboj,“ usmívá se Krpálek.

Týden v podobné atmosféře mu má pomoct, aby byl příští sobotu připraven bojovat na mistrovství světa v Tokiu o svou první medaili v těžké váze.

„Určitě bych chtěl být znovu do pátého místa. Doufám, že se třeba povede i něco víc, nějaká ta medaile,“ říká Krpálek. „Rozhodně budu chtít do každého zápasu dát všechno a odcházet s tím, že jsem tam všechno nechal. Doufejme, že dobrý výsledek bude.“