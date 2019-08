Krpálek před bojem ničil půlkilové steaky: Hodně jsem se přežral... | iSport.cz

Jak jste si to užil?

„Jelikož jsem měl steak po dvou, třech týdnech, což mi hodně chybělo, tak jsem si dal dva celý půlkilový steaky. A musím říct, že možná kvůli tomu jsem nespal. Že jsem se hodně přežral… Šel jsem spát kolem desíti, ale do tří jsem se probouzel, převaloval. Až pak jsem zabral a spal jsem až do rána.“

To je jeden z benefitů přechodu dotěží váhy, že?

„Jako jo, ale člověk se nemůže přežírat, musí jíst normálně, aby byl schopen trénovat, nebyl pomalý. Ve středu jsem si takhle vyskočil z kopýtka, dal jsem si dva steaky. Fakt byl výbornej, byla to vyhlášená restaurace na steaky, mně to fakt chutnalo. Ten první jsem skoro spolkl hned, pak jsem se jenom otočil na toho číšníka a říkám: One more! Tak přinesl ještě…“

Před sobotním závodem už zase byla dietka?

„To už jsou lehčí věci, těstoviny, věci, abych se cítil fresh, abych nebyl pomalý. Přece jenom, tělo to maso tráví docela dlouho. Když chcete druhý den podávat velké výkony, tak to není úplně ideální.“

Každopádně na první pohled vypadáte ve formě, jak jste na tom s váhou?

„Nevážil jsem se teď možná pět dní. Měl jsem kolem sto patnácti, sto šestnácti kilo. Tak nějak se udržuju a neřeším to. Chci se hlavně cítit dobře, což jsem se cítil – plný energie a s chutí do zápasu.“

Aklimatizace se povedla?

„Jo, proběhla dobře. Jsem úplně přehozený. Blbě se mi usíná, ale pak už je to dobré. Když zaberu v jednu ráno, spím dobře. Je dobré, že závody začínají později. Člověk může spát do osmi, devíti a pak teprve jít na to. To je supr. Na sobotu budu maximálně odpočatý a připravený a budu tam ta chuť jít vyhrát.“

Jak vidíte konkurenci?

„Každý bude extrémně dobře připravený, každý bude chtít vyhrát. Bude záležet, jak na tom kdo ten den bude. Vím, že kdyby se to konalo jeden týden a za týden znovu, v devadesáti procentech vyhraje někdo jiný. Každému vyjde forma na někdy jindy a ta špička je tak vyrovnaná, že jednou vyhraje ten a jindy ten. Bude záležet, kdo se líp vyspí, bude líp připravený, nebo bude mít štěstí. Neříkám, že to je jen o štěští, ale hraje velkou roli.“