Na argentinské MS v běhu do vrchu 16 Čechů! Chybět nebude ani Havlíčková | iSport.cz

Barbora Havlíčková se zúčastní mistrovství světa v běhu do vrchu • Sport Invest/Ondřej Pýcha

Šestnáctičlenná česká výprava se v Argentině zúčastní mistrovství světa v běhu do vrchu a v horském maratonu, které se uskuteční v pátek a v sobotu v Patagonii. Závodit bude i juniorská mistryně Evropy z letošního roku Barbora Havlíčková. V horském maratonu bude obhajovat stříbro Robert Krupička, k oporám týmu by měl patřit i republikový maratonský šampion na silnici Vít Pavlišta.

Pozornost přitahuje start sedminásobné mistryně světa a dvojnásobné olympijské vítězky v biatlonu Laury Dahlmeierové. Šestadvacetiletá Němka, která v květnu ukončila biatlonovou kariéru, poběží závod na 41,5 kilometru s více než dvoukilometrovým převýšením.

Devatenáctiletá naděje českého běžeckého lyžování Havlíčková má běhy do vrchu jako součást letní přípravy, přesto v Zermattu jasně vyhrála ME ve své věkové kategorii. Na šampionát v Argentině ale formu neladila, poběží z lyžařské přípravy. Juniorky a junioři by měli mít trať dlouhou 6,6 kilometru.

Silnou sestavu bude mít český tým v horském maratonu. K oporám by měl patřit Pavlišta, který dal přípravě na horský maraton přednost před pozvánkou na MS v Dauhá. Vrchařské zkušenosti budou chtít využít Krupička, jenž byl loni v horském maratonu na polské straně Krkonoš druhý, a Jiří Čípa, který byl před rokem čtvrtý a v létě se blýskl třetím místem na 99 kilometrů dlouhé trati v rámci Ultra-Trailu du Mont-Blanc (UTMB).

Kostru ženského týmu na klasické trati dlouhé 14 kilometrů tvoří vítězka domácího nominačního závodu Adéla Stránská, devatenáctá žena ME Tereza Hrochová a zkušená vrchařka Pavla Schorná-Matyášová. Mužským lídrem by měl být vítěz domácí kvalifikace Jan Janů, který byl na ME jednadvacátý.

Páteční program začne ve 13:45 SEČ, na programu budou juniorské i seniorské závody na klasických tratích. Sobotní horský maraton se poběží od 12:40 SEČ.