Šéfové svazů a insideři „volí“ Sportovce roku: Satoranský i překvapení | iSport.cz

Kdo vyhraje prestižní anketu Sportovec roku za rok 2019 • FOTO: koláž iSport.cz Spousta titulů, skvělých individuálních i týmových výkonů. Čeští sportovci v končícím roce opravdu zářili a členové Klubu sportovních novinářů to měli při volbě sportovce roku opravdu těžké. Komu by vítězství v prestižní anketě přáli novináři i sportovní insideři? Dominují jména Tomáš Satoranský a Lukáš Krpálek. Vyhlášení populární ankety proběhne dnes večer, přímý přenos začíná na ČT1 ve 21:35.

JIŘÍ KEJVAL, předseda ČOV „Na mne letos asi největší dojem udělal Jirka Prskavec. Vyhrál, co mohl, včetně titulu mistra světa. Líbí se mi na něm, jak se vyrovnává s obrovským tlakem soupeřů nejen ze zahraničí, ale i těch domácích. Navíc při tom zvládá i vysokoškolské studium, a ještě se po sezoně stihl oženit. Abych ale nezapomněl na zimní sporty a na ženy, rád bych vyzdvihl famózní závěr sezony Martiny Sáblíkové. To, jak se jí podařilo psychicky, fyzicky, ale i zdravotně vyrovnat s nevalným začátkem sezony, je obrat hodný mistra. V tomto případě mistryně.“ Jiří Prskavec si vyzvedl pozvánku na Sportovce roku přímo z vody

KAREL POBORSKÝ, bývalý fotbalový reprezentant „Sportovcem roku 2019 je pro mě Tomáš Satoranský. Měl výbornou sezonu v NBA ve Washingtonu Wizards, exceloval na MS, kde dovedl naší reprezentaci k vynikajícímu 6. místu a patřil k nejlepším hráčům turnaje, a ne nadarmo si vysloužil nový kontrakt v Chicagu Bulls.“ Satoranský dostal dopis: Přijeď na vyhlášení ankety Sportovec roku!

MARTIN DOKTOR, sportovní ředitel ČOV „Zvolil bych Jirku Prskavce, mistra světa v olympijské disciplíně a obhájce celkového vítězství ve Světovém poháru. A hlavně špičkového sportovce, profesionála, závodníka, který se dokáže soustředit na svůj závod jako málokdo. Navíc je relativně subtilní. Má ale extrémně vyvinutý cit pro vodu. To se mi samozřejmě jako bývalému kanoistovi (i když v jiné disciplíně) velice líbí.“ Šampion Jiří Prskavec • Foto Ivana Roháčková/ASC Dukla

SLAVOMÍR LENER, ředitel rozvoje ledního hokeje a mezinárodních záležitostí „Nejlepším sportovcem za rok 2019 je podle mého basketbalista Tomáš Satoranský. Vypracoval se v elitního hráče a prosazuje se v nejprestižnější soutěži světa, v NBA. V národním týmu na MS v Číně se prosadil nejen individuálně, ale především prokázal kvality vynikajícího týmového hráče se schopností udělat ostatní kolem sebe lepšími. Šíří pozitivní energii, je na něm vidět, jak rád reprezentuje a cení si úspěchu českého týmu. Ve své kariéře dokázal zariskovat, působí na mě zdravě sebevědomě.“ Tomáš Satoranský • Foto Michal Beránek (Sport)

MIROSLAV JANSTA, předseda České basketbalové federace a ČUS „Samozřejmě, že Tomáše Satoranského! Nejde jen o to, že dovedl český národní tým k historickému 6. místu na mistrovství světa v basketbalu a fanoušky byl zvolen nejužitečnějším hráčem turnaje. Žádného takového úspěchu žádný sport ani sportovní jedinec letos nedosáhl. Jde především o to, že je vzorem nejen úspěšného sportovce, ale především člověka, který svojí prací dokázal, že dosáhnout úspěchu je především dřina a neustálá snaha se zlepšovat. Je to člověk, který letos reprezentoval a proslavil naši vlast nejvíc na světě, naši vlajku a to, že dokážeme v týmu porazit skoro celý svět, viděly a s úctou uznaly doslova miliardy lidí na celé planetě. Komu se to kdy povedlo a komu se to kdy povede? Tomáš je vzorem nejen pro mladou generaci a nejen pro sportovce. Ukazuje, že úspěch se rodí také ze smyslu pro kolektivní práci, že být lídrem znamená být nejlepší, ale také se nepovyšovat, že pravý úspěch musí být doprovázen skromností a velkou pokorou.“ Tomáš Satoranský se snaží probít pod turecký koš. • Foto ČBF/Václav Mudra

LUKÁŠ TOMEK, šéfredaktor deníku Sport a iSport.cz „Tomáš Satoranský. Patřil k největším hvězdám mistrovství světa v basketbale, který je globálně jedním z nejrozšířenějších sportů. Prosadil se v obrovské konkurenci NBA. To už samo o sobě mluví za vše. Satoranský ale navíc na šampionátu v Číně názorně předvedl, jak velký vliv může mít správný lídr na týmový výkon. Dělal správná rozhodnutí ve správnou chvíli, prokázal mimořádnou intuici pro souhru a harmonii, spoluhráčům doručoval nejen skvělé přihrávky, ale rovněž kupu sebevědomí. Dobře také chápal svou pozici hlavní opory mužstva a byl na ni skvěle mentálně i fyzicky připravený. Nemám rád ve sportu velké moralizování, ale on je opravdu v přístupu k tomu, co dělá, příkladem nejen pro mladé sportovce. Nikdo jiný v roce 2019 neovlivnil pozitivně český sport tak hodně jako on.“ Tomáš Satoranský a jeho trojkový pokus v utkání proti Turecku. • Foto ČBF/Václav Mudra

GABRIEL WAAGE, předseda České softballové asociace „Já bych letos volil Tomáše Satoranského. Zaujalo mě, jakým způsobem může hvězda první velikosti pracovat pro tým, a díky tomu tým funguje o třídu lépe. Tedy upozadění sebe sama pro tým.“ Tomáš Satoranský míří za košem, stíhá ho Garrison Mathews • Foto Reuters / Brad Mills-USA TODAY Sports

PETR DITRICH, předseda České baseballové asociace „I při velkém množství našich sportovních úspěchů je pro mě letos volba zcela jasná. Tomáš Satoranský. Basketbal je stejně profesionální sport jako baseball, a tak mohu posoudit a docenit, jak těžké je se v něm pro někoho z Evropy prosadit. A nejen to, ale ještě se dostat na úroveň klíčového hráče NBA. Ale i těch je na této výkonnosti třeba stovka. Co ale Tomáše udělalo absolutně výjimečným, byl jeho přístup k národnímu týmu. Všechno, co popisují odborníci (vliv na družstvo, vedoucí role, schopnost vzít na sebe odpovědnost, komunikace…) doslova vyzařovalo z každého záběru televize. Šesté místo na MS v plně profesionálním kolektivním sportu je něco absolutně výjimečného. Navíc se MS hraje jenom jednou za čtyři roky. S čím to vůbec srovnávat?“ Tomáš Satoranský dává koš v utkání Česka s Polskem na basketbalovém MS • Foto Reuters

ALAN ZÁRUBA, kreativní ředitel TV Nova „Český basketbalový tým. Tým nejlepších českých basketbalistů se i bez zraněného Jana Veselého, nejlepšího hráče posledního ročníku Euroligy, a současné největší naděje českého basketbalu, devatenáctiletého Víta Krejčího ze španělské Zaragozy, postaral o opravdovou světovou senzaci. Pod vedením kapitána Pavla Pumprly z mistrovského Nymburka, Tomáše Satoranského, jediného Čecha v nejlepší lize světa NBA, a charismatického centra Ondry Balvína, hájícího barvy španělského Bilbaa, zazářili do té doby na světové scéně i další málo známí hráči týmu – Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban a Patrik Auda. Naturalizovaný Američan Blake Schilb se i přes zranění stal nejlepším střelcem trojek na turnaji. Národní tým za sebou nechal obhájce titulu z USA a celou řadu špičkových výběrů, které se pasovaly před turnajem na medailové favority, a překvapil tak celý svět. V doposud fotbalově a hokejově orientovaném Česku propukla basketbalová mánie podobná té z roku 1998 při úspěchu hokejistů na olympiádě v Naganu. Jak trefně poznamenal další ze strůjců úspěchu, hrdý trenér Ronen Ginzburg: Kdo by vsadil před turnajem na úspěch českého týmu byť jen jeden dolar, je dnes boháč.“ Ondřej Balvín se těší na souboje proti australským hvězdám ve čtvrtfinále mistrovství světa • Foto Profimedia.cz

JIŘÍ PONIKELSKÝ, výkonný ředitel programu ČT Sport „Těžká otázka! Důvod? Na malou zemi máme hodně skvělých sportovců, a i v letošním roce řadu super výsledků. Finální rozhodnutí jsem dělal mezi Lukášem Krpálkem a basketbalistou Tomášem Satoranským, jelikož předvedl naprosto výjimečný individuální výkon v kolektivním sportu. A to ne pouze po sportovní stránce, ale i lidské! Jeho působení na tým i na společnost bylo pokorné, sebevědomé a moc pomohl jednak k úspěchu týmu, ale i propagaci krásného sportu jménem basketbal. Nakonec ale musím říci, že mé rozhodnutí padlo na olympijského vítěze z Ria, Lukáše Krpálka. Vyhrát světové zlato v nejtěžší hmotnostní kategorii, navíc v Japonsku, je TOP výsledek pro letošní rok. Kromě toho lidsky je Lukáš přesně tím sportovcem, který šíří svoji filozofii správným směrem.“ Lukáš Krpálek vždy slaví medaile se synem Toníkem • Foto Barbora Reichová (Sport)

MAREK PAKOSTA, předseda Českého volejbalového svazu „Markéta Nausch Sluková. Proč? Vypadá to, že si trochu přihřívám polívčičku ve svém sportu. Pro mě je ale velikost sportovce dána nejen úspěchy, ale i schopností se poprat se situacemi a podmínkami, když se nedaří nebo si hráč prochází zraněními. To je případ Markéty, která kvůli dvěma zraněním v posledním roce ztratila se svojí partnerkou téměř polovinu sezony. Navíc té zásadní pro případnou kvalifikaci na OH v Tokiu. Přesto se dokázala vždy vrátit zpět na úroveň, ze které beachvolejbalový tým Markéta Nausch Sluková – Barbora Hermannová reálně o účast na OH bojuje.“ Markéta Nausch Sluková a její radost v prvním kole play off • Foto Ostrava Beach Open

FILIP ŠUMAN, předseda Českého florbalu „Pro mě je zatím sportovcem roku Lukáš Krpálek. U jeho světového titulu oceňuji, že jej vybojoval v nové maximální váhové kategorii, a navíc přímo na půdě největšího rivala.“ Lukáš Krpálek v boji s legendárním Teddy Rinerem. • Foto Profimedia.cz

PETR RYŠKA, předseda Českého svazu plaveckých sportů „Porovnávat sportovce z různých sportovních odvětví je velmi těžké. Pokud bych ale letos měl ukázat na nějakého sportovce, byl by to judista Lukáš Krpálek . Důvodem je, že i po přestupu do nejtěžší váhové kategorie se dokázal znovu dostat až na absolutní vrchol a stát se mistrem světa. Tím se pro mě letos stal nejlepším judistou nejen své váhové kategorie, ale nejlepším judistou světa vůbec.“ Judista Lukáš Krpálek na akci Sportovec roku 2016 • Foto Dominik Bakeš / Sport

TOMÁŠ CVIKL, předseda České asociace squashe „Za mne je to Karolína Plíšková. Její výkony jsou celosezonně na elitní světové úrovni, což také dokazuje umístěním na světovém žebříčku, kde jí aktuálně patří 2. příčka. V nejnabitější možné konkurenci, ve které se v podstatě celoročně hráčka z TOP 5 musí pohybovat, vyhrála doposud 50 z 65 zápasů. Klobouk dolů!!!“ Karolína Plíšková zve na vyhlášení ankety Sportovec roku