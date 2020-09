Utírat kurt, nesahat na stěnu, nepodávat ruce. Squashisté konečně mohou hrát

Poprvé otestují nová hygienická opatření. Mezinárodní turnaj PSA, který ve čtvrtek začíná ve Squashcentru Strahov, bude mít špičkové obsazení. Hráči jen musí dodržovat přísná opatření. Například si budou kurt vytírat sami, nesmějí si otírat zpocené ruce o stěnu, ani si je podávat. „Bude to něco nového, ale já to beru tak, jak to je,“ říká Jakub Solnický z Ostrava Squash Klubu. „Musíme se víc hlídat, ale já osobně se nebojím. Konečně se to zase rozjede!“

V Praze se hraje poprvé na profesionální úrovni od března, kdy rozjetou sezonu stopla koronavirová krize. Squashistům sebrala i mistrovství Evropy. I proto se na turnaji představí několik hráčů z elitní stovky. K největším favoritům patří 29. hráč světového žebříčku Raphael Kandra z Německa, či bývalá světová jednička Grégory Gaultier. Legendární Francouz, který turnaj také pořádá.

„Je skvělé, že se turnaj povedlo zorganizovat, všichni se moc těšíme,“ pochvaluje si Solnický. „Já už hrál v Polsku minulý týden play off a nyní také českou extraligu, takže mám zápasovou premiéru po půl roce za sebou. Ale teprve tenhle turnaj prověří, jak na tom kdo po pauze je.“

Sám během nucené pauzy tvrdě trénoval s oddílovým parťákem Viktorem Byrtusem. Makali na své největší zbrani - kondici. „Uniklo nám mnoho turnajů, včetně evropského šampionátu, teď chce hrát turnaje úplně každý. Je velký hlad po zápasech,“ těší se i Byrtus. „COVID-19 beru jako potřebnou brzdu, měli jsme osm týdnů velkého trénování. Udělali jsme kus práce. Připravoval jsem se také v německém týmu, kde hrají top světoví hráči. Posunulo mě to psychicky, tak herně.“

To potvrzuje i Solnický. „Začali jsme spolupracovat se špičkovým kondičním trenérem, hodně jsme do toho bušili,“ popisuje. „Progres je vidět. Zesílili jsme, já osobně se na kurtu cítím o hodně stabilněji a jsem rychlejší. Uvidíme, jak se to projeví v náročnějších zápasech, jak se nám to povede prodat. Pokud bude možnost, tak bych vyrazil rád i na turnaje do zahraničí. Rýsuje se tam Slovensko a Švýcarsko. Kdybychom hráli pořád jen v Česku, tak by to byl takový stereotyp.“