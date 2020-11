Juniorská šampionka Zachová před ME v Praze: Chtěla bych medaili

Její zlato z juniorského mistrovství Evropy není staré ani dva týdny a Renata Zachová už si jde pro další úspěch. Na dospělém ME v Praze by jí další výlet na stupně zároveň pomohl v boji o olympijskou kvalifikaci. „Určitě bych chtěla medaili, ale každý vyhraný zápas bude úspěchem,“ říká Zachová.

Máte za sebou závěrečnou přípravu v Kosovu, co vám pro šampionát dala?

„Doufám, že byla přínosná hodně. Oni taky startují na seniorské Evropě, připravovali jsme se společně. Tréninky byly krátké, ale doufám, že to stačilo.“

Je ve vaší kategorii velký rozdíl mezi juniorským a dospělým judem?

„Hodně lidí to říká. Já osobně si myslím, že se to moc neliší. Ženy jsou věkem vyspělejší, mají lepší chvatové rejstříky.“

Jste smířená, že šampionát proběhne bez diváků?

„My jsme to zažili v Budapešti a na juniorské Evropě. Beru to tak, že se to musí udělat. Je určitě škoda, že to bude bez diváků. Ale v Budapešti jsem vnímala, že není tak velký nátlak, je to pro mě možná trošku uklidňující. Když nejsou diváci, nejsem tolik nervózní. Byl klid, ticho, mohla jsem se soustředit.“

Poprvé se na velkém šampionátu setkáte s Lukášem Krpálkem. Berete ho jako vzor?

„Lukáš byl určitě inspirace. V Riu, když vyhrál zlatou, to byl neuvěřitelný zážitek. Já mám víc vzorů, které mi při judu pomáhají. Lukáš je určitě jedním z nich, hlavně tou skromností.“

ME v judu v Praze (19.-21. listopadu) INSTAGRAM: @czechjudo FACEBOOK: facebook.com/czechjudo

Jak důležitý je pro vás šampionát v boji o olympijskou kvalifikaci do Tokia?

„Šance tam pořád je, bylo by nejlepší se umístit co nejvýš. Jak se to odložilo, měli jsme víc času, asi je to pro mě trošku lepší. Ale zase se mažou závody a není tam taková možnost získat body.“

Co říkáte konkurenci?

„Bude tam startovat Clarisse (Agbegnenouová), světová jednička. Tu bych v prvním kole potkat nechtěla, i když ta asi bude mít volný los. Budou tam Italky. Vzhledem k tomu, že na jedné půlce bude Clarisse a na druhé Tina Trstenjak (ve světovém žebříčku druhá – pozn. red.), ideální by bylo porazit v semifinále Tinu a ve finále Clarisse.“ (usmívá se)