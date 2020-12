Legendy, které letos odešly: atletická dáma, mamba, fotbalový Bůh i Čiša

Paní Dana, atletická dáma

Narodili se ve stejný den v roce 1922, ve stejný den se o třicet let později v Helsinkách stali olympijskými vítězi. Dana Zátopková však manžela Emila přežila téměř o dvacet let. Legendární oštěpařka zemřela ve věku 97 roků. „Do poslední chvíle to pálilo, psychicky byla úplně v pohodě, ale tělo jí přestalo sloužit,“ řekl předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský. „Byla chytrá, zábavná a vtipná, kamarádka,“ dodal. Kdo ji znal, musel ji mít rád. Paní Dana, atletická dáma.

Statečně nesla, že vedle slavného muže, čtyřnásobného olympijského vítěze a českého Atleta století, byla často představována „jen“ jako jeho manželka. Ale když v roce 1960 v Římě získala olympijské stříbro, přinesla ho ukázat na čestnou tribunu s úsměvem: „To abych ukázala, kdo je Dana Zátopková. Emil je jen můj manžel.“ Její úspěšnou dráhu odstartovalo zlato z Helsinek 1952, o dva roky později vyhrála mistrovství Evropy, o další čtyři roky později to zopakovala. V roce 1958 překonala světový rekord, hodila 55,73 metru. Po skončení kariéry působila jako trenérka, později s chutí sledovala své oštěpařské nástupce, pravidelně ji navštěvovala třeba Barbora Špotáková. Závod oštěpařek v rámci Odložilova memoriálu nese od letoška název Memoriál Dany Zátopkové. Paní Dana milovala humor a zůstala po ní spousta zábavných historek. Přestože si už za života poroučela, jaké květiny chce na pohřbu a jak mají stát oštěpaři u rakve, do posledních chvil ráda žertovala. Dárek, polštářek s fotografií Emila Zátopka, ocenila po svém. „Konečně jsem zase dostala Ťopka do postele,“ smála se.