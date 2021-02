Válka právníků o dopingový „soud“. V nové komisi zasedne i Lafata

Vypadá to jako běžný krok. Podle některých expertů však do propasti. Od ledna je poslední instancí v dopingových kauzách arbitrážní komise, již nově jmenoval šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička. Okolnosti vzniku a obsazení nové instituce, v níž se objevil i bývalý fotbalový reprezentant David Lafata, vzbudily pozornost i údiv. „Z právního hlediska je to neudržitelné. Může to mít následky v podobě mezinárodní ostudy,“ varuje sportovní právník Jan Šťovíček. „Vše proběhlo schvalovacím procesem Světové antidopingové agentury,“ namítají NSA i Antidopingový výbor. V zamčené části článku najdete i rozhovor s právníkem Alexanderem Károlyim, který je považován za vlivného hráče v pozadí.