Čeští badmintonisté vletí do akce! Ve hře jsou body do olympijské kvalifikace

Konečně! Po několika měsících neustálého trénování se řada českých badmintonistů ukáže na turnaji. Od zítřka se totiž rozehraje Polish Open 2021 a do prvních letošních bitev nastoupí 21 českých hráčů. „Je to nezvyk se konečně chystat na turnaj. Teď se ukáže, jak jsme po nekonečných přípravách konkurenceschopní,“ prohlásila Tereza Švábíková, která stále bojuje o účast na olympijských hrát v Tokiu, stejně jako Adam Mendrek. Společně s nimi jdou v Polsku do akce reprezentanti v párech nebo v mixech, turnaj začne v Hnězdnu ve čtvrtek.