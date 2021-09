Vycházející badmintonová hvězda Krulová: Mým snem je olympiáda

Je jí teprve čtrnáct, přesto byla jednou z opor české badmintonové reprezentace, která nedávno získala bronz na mistrovství Evropy do 17 let. Talentovaná Lucie Krulová na šampionátu v soutěži družstev dokonce vyhrála všechna utkání, do nichž nastoupila. „Jsem ráda, že jsem mohla pomoci týmu k medaili. Je to určitě můj největší úspěch. Zároveň mám větší motivaci se dál zlepšovat,“ uvedla Krulová.