Badmintonový šampionát v O2 universum. Ceny vstupenek šokovaly

Čeští badmintonisté stojí před velkolepou událostí. Už v pátek v 11 hodin vypukne unikátní mistrovství republiky v kulisách arény O2 universum. „Letos jsme se trochu rozšoupli a rozhodli se pořádat turnaj ve větším komplexu. Poprvé jsme se dostali z komerčních center a základních škol do míst, kde se před půl rokem konal Billie Jean King Cup a další velké akce,“ prohlásil Michal Hubáček, pořadatel domácího šampionátu.

„Očekávám kvalitní zápasy už jen kvůli tomu, že strop je v O2 universum mnohem vyšší oproti komerčním centrům, kde běžně hrajeme,“ pochvaloval si ředitel turnaje Hubáček.

Adam Mendrek, Jan Louda, Tereza Švábíková... Nejlepší čeští hráči, kteří usilují o účast na olympijských hrách v Paříži 2024, budou v akci. A velice se těší na moderní halu O2 universum. „Je to svátek, ještě nikdy se badminton u nás nehrál v takové aréně a troufnu si říci, že jsme se tímto přiblížili k akcím světového okruhu,“ tvrdil Mendrek, který bude s Ondrou Králem útočit na titul v deblu.

Sám hrál v moderních arénách v Asii. „Něco takového jsme přivedli do Česka a pevně věřím, že to bude odrazový můstek třeba k pořádání evropského šampionátu u nás,“ přál si Mendrek.

Diváci se mohou těšit na Loudu, který hraje na vrcholné formě. Vždyť momentálně je na 97. místě světového žebříčku. A v posledním roce se prosazuje také na mezinárodních turnajích. „Jsem rád, že si konečně zahraji ve velké aréně v Česku. Badminton je pak trochu jiný, když se pohybujeme v nižší hale, kde je to rychlejší,“ dodal Louda. „Očekávám finále s Jirkou Králem, jako minulý rok. Ostatní soupeři se dají spočítat na prstech jedné ruky,“ ukazuje, že česká špička není úplně rozsáhlá.

Právě hrát badminton v prostorově vysokých arénách je významným rozdílem oproti běžným centrům. „Míček létá pomaleji, výměny jsou pestřejší. Můžeme hrát více takticky a nespoléhat se jen na razanci. Někteří hráči si vyzkouší mezinárodní podmínky,“ vysvětlil Mendrek, který na šampionátu zvítězil dokonce v odlišných disciplínách – jak v singlu, tak i deblu.

Finálové zápasy jsou na programu v neděli. Lístky jsou poprvé v historii k dostání v síti Ticketmaster. Denní vstupné přijde na 300 korun, o víkendu 400 a na všechny dny pak 850 korun. „Tím, že dosavadní průměrné vstupné bylo padesát korun, to byl pro badmintontonovu veřejnost velký šok. Na druhou stranu to ale badminton celkově potřeboval. Pokud se budeme pohybovat kolem padesáti korun za vstup, nemůžeme ten sport nikdy zvednout,“ uvedl Hubáček. „Snad dokážeme, že badminton má na to dostat se mezi velké sporty.“