Vémola promluvil o razii kvůli tygrovi: Píšou se hrozný věci, neudal mě Kincl

Představte si, že jste se po dvou týdnech v nemocnici vrátili zesláblí konečně domů. A hned brzy ráno druhý den vám zazvoní u dveří nečekaná „návštěva“ a ve vašem domě se náhle pohybuje několik desítek lidí. Přesně to zažil Karlos Vémola, když u něj zasahovala policie s celní a veterinární správou, údajně kvůli chovu bílého tygra.

„Přišli sem na základě udání. Byla to celní správa z Hradce Králové, což mě dost překvapuje, máme celní správu i tady v Praze. Bílého tygra jsem nikdy netajil, dávám ho dnes a denně na Instagram, tak nevím, proč byla zapotřebí domovní prohlídka,“ podivoval se Vémola v rozhovoru pro iSport.cz. „Stačilo, aby zaťukali ve dvou, ne v tolika lidech. Ano, bílý tygr tady je. Tady jsem jim ukázal osvědčení o způsobilosti k péči vybraných druhů šelem. Mimo jiné se ptali na moje krokodýly, lvy, povolení k chovu, rozhodnutí k povolení…“ listoval Vémola dokumenty.

„Nebyl jsem z ničeho obviněněj, ani zadrženej. Celý den tu vyšetřovali na udání, a pak se o mně píšou hrozný věci, že prodávám tygry do čínské medicíny a takové věci. Přitom já jsem obrovskej milovník zvířat. Snažím se shromáždit co nejvíc zvířat, o které se dokážu postarat.“

Podezření z toho, že by se zvířaty obchodoval jako se zbožím, tak bojovník odmítá. A zarazil ho rozsah prohlídky.

„Ráno v sedm hodin, děti spaly, žena spala, přijelo sem přes třicet příslušníků, tak jsem je prosil, že jim vyjdu maximálně vstříc, ale ať se chovají tak, že tady jsou děti. Což musím říct, že respektovali a v rámci možností se podle toho chovali.“

Vémola v jednom z mála vyjádření k celému zásahu zmínil, že udání bylo od „kamaráda Patrika Kincla“. Mnoho lidí si myslelo, že tak ironicky označuje svého velkého rivala, a ne, že myslí Kinclova známého.

„Vyznělo to špatně. Je to kamarád Patrika Kincla. Člověk, který je neustále vedle něj. Jmenovitě je napsaný v tom spisu, kdo mě udal a co tvrdí,“ vysvětlil Vémola. „Je to ale opravdu od jednoho z kamarádů Patrika Kincla a dokazuje to jenom, jakej ze mě měli strach před tím zápasem (odveta Kincl vs. Vémola se měla uskutečnit 30. prosince), že mě udali, že tu mám nelegální tygry, což není pravda. V tu chvíli ale ti chudáci nemohli vědět, že budu v nemocnici a zápas stejně nebude.“

Vémola také v rozhovoru odpověděl na dotaz, kdy by se podle lékařů mohl vrátit k tréninku a svému běžnému režimu.

„To je úplně v nedohlednu. Nikdo neví, jak tělo bude postupovat,“ přiznal bojovník. „Léky na sražení zánětu a rozpuštění trombózy mám na příští tři měsíce, takže tři měsíce rozhodně nic dělat nebudu… A kdy si přijdu pro všechna ta vítězství, která jsem si naplánoval, jestli za měsíc, za rok, je mi opravdu jedno.“