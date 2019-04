MMA trochu jinak. Variace boje nabízejí ragby i fackovanou | iSport.cz

Ragby v kleci i profesionální fackovaná. I tak mladý sport, jako MMA, se dočkal svých odnoží • FOTO: koláž iSport.cz

MMA je fenoménem posledních let. O tom není pochyb. Nabízí mix přijatelné brutality, napětí a show. Některým lidem jako by to ale stále nestačilo a snaží se vymýšlet něco víc. A tak vznikají různorodé variace na ultimátní zápasy. Většinou odvozené od již existujících sportů.