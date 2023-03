Solnický obhájil squashový titul a hlásil: Skleněný kurt mi vyhovoval

Po několika letech se elitní domácí squash vrátil do nákupního centra a hlavně pak do skleněného kurtu, který vlastní Česká asociace squashe. Jedná se o zcela nový model, který je běžně k vidění na nejlepších světových turnajích.

„Je to opravdu jeden z nejlepších skleněných kurtů, na kterém jsem kdy hrál. Hodně mi vyhovoval také tím, jak se míček od skel o trošku dál odrážel,“ tvrdil Jakub Solnický.

Obhájce titulu předvedl skvělý výkon, soupeř proti němu velmi složitě zakončoval. „Před mistrovstvím jsem nečekal, že budu hrát takhle dobře. V těch těžkých chvílích bylo důležité udržet hlavu, musel jsem být hodně agresivní, aby Marek nemohl moc tvořit hru,“ tvrdil Solnický. Bronzovou medaili získal Daniel Mekbib, čtyřnásobný domácí šampion. „Bronzových medailí mám několik, když jsem v minulých ročnících prohrál v semifinále, tak jsem vždycky třetí místo vybojoval. To stříbrnou medaili ještě nemám,“ líčil jeden z hlavních favoritů na zlato.

Svůj šestý titul na republikovém mistrovství získala Olga Kolářová, která porazila Karolínu Šrámkovou. Šestnáctiletá talentovaná squashistka vzdorovala favoritce statečně, nevzdávala se ani za nepříznivého stavu v setu. „Pro mě to bylo fyzicky velmi náročné už od začátku zápasu. Hrály se dlouhé výměny, Kája nic moc nezkazila, rozhodně nic nevzdávala. Nedala mi to zadarmo,“ hodnotila Kolářová. Tři české tituly získala před narozením dětí, jednou se pak stala mistryní po prvním i druhé porodu. Nyní slaví se třetím dítětem.

„Tohle zlato chutná strašně skvěle, mám z něho obrovskou radost. Já jsem vždycky snila vyhrát před dětmi ve chvíli, kdy to budou vnímat. A to se podařilo,“ dodala Kolářová, dříve Ertlová.

Chválila mladou soupeřku. „Doufám, že je Kája budoucnost českého ženského squashe. Posledních deset let říkám, že chci, aby tady byly mladé holky, co jdou nahoru. Jsem ráda, že to tak je. Doufám, že k ní přibudou další,“ dodala Kolářová.