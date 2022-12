Zbyněk z Love Islandu přešel od juda k MMA: Z Krpálka mi upadávaly ruce

Jen dva měsíce na Love Islandu z něj udělaly doslova celebritu. Zbyněk Vlček je ale především sportovec. Závodně plaval, čtrnáct let se věnoval judu a víc jak rok se učí MMA. A právě v této disciplíně vidí svou budoucnost. Nejprve další amatérské zápasy a pak jeden velký, ale o tom zatím nemůže mluvit. V rozhovoru pro iSport Fight však i tak prozradil hodně. Zavzpomínal například na to, když se na trénincích potkával s Lukášem Krpálkem. „Ty jo, ta jeho síla, to se nedá popsat,“ říká o olympijském hrdinovi finalista populární reality show.

Vždy žil sportem a teď se k tomu chce opět vrátit. „Předtím, než jsem odjel na Love Island, tak jsem dělal zhruba rok MMA a kvůli Love Islandu jsem to musel přerušit, abych se náhodou nezranil,“ vysvětluje Zbyněk Vlček. „Ale teď jsem se vrátil, vracím se do tréninku a chci se tomu věnovat zase na sto procent.“

Čas na „Ostrovu lásky“ však rozhodně nepovažuje za dovolenou. „Úplně bych to nenazval dva měsíce prázdnin. Protože to pro mě bylo něco úplně nového. A celkově, jak to fungovalo… Pro mě to byl fakt zajímavej svět a jsem rád za tu zkušenost,“ říká ale zpětně.

Než se rozhodl pro boj v kleci, porovnával s ostatními sílu na tatami, věnoval se totiž judu. A měl možnost prát se s tím nejlepším, dvojnásobným olympijským vítězem Lukášem Krpálkem.

„Dost často jsme se potahali. Ale… Ty jo, ta jeho síla, to se nedá popsat. Když jsem se s ním pral, tak po dvou minutách mi upadávaly ruce jen, že jsem se ho držel. Klobouk dolů před ním,“ obdivuje superúspěšného bývalého kolegu. A jaký je Krpálek z blízka? „Velikej sympaťák, má obrovský srdce.“

Nakonec dal ale Vlček přednost MMA rukavicím před kimonem. A nelituje.

„Začal jsem s MMA v Gorile (gym), mým trenérem je Pepa Král a zaznamenal jsem tam strašně odlišnej přístup k nám, svěřencům. Pepa nás bere jako rodinu, vždycky nám píše jako ‚Kluci moji‘. Takže mě se to ohromně líbilo, že je tam taková rodinná atmosféra,“ přibližuje jednadvacetiletý sportovec.

„Zatímco v judu nechci říct, že by tam nebyla, ale byli tam trenéři, kteří si vyhlédli někoho svého a už pak moc nedávali příležitost i těm ostatním. Naopak v MMA vidím, že chtějí dát příležitost úplně každému,“ pokračoval.

Vlčka je možné vidět i v upoutávce na novou organizaci RedFace, která bude pořádat klání ve „fackované“, ale zápasit v této disciplíně nehodlá.

„Dostal jsem nabídku, že bych tam mohl zápasit a že by mě chtěli do proma. Já jsem kývl jenom na to promo. Řekl jsem si proč ne, myslím si, že to populární bude. Ale co se týče zápasení, tak zůstanu u MMA a do fackované se nevrhnu. Není to nic pro mě. A hlavně si myslím, že tam může být dost zranění, kdy se trefí nějaká cévka… Není to pro mě bojový sport jako takový.“

V rozhovoru také došlo na téma rozchodu stříbrného páru z Love Islandu. Vlček prozradil, jaké bylo rozcházet se de facto pod dohledem médií. „Bylo nám to blbý, protože už byl připravený nějaký plán, a najednou se to muselo překopat, a ještě natáčet se Sabinou… Bylo mi to hodně nepříjemný.“