Češi válí, na EH získali medaili číslo 10. Kromě opor uspělo i taekwondo

Zapojily se nové hvězdy i možné tváře českého týmu do budoucna, vůbec poprvé na globální úrovni se fanouškům představilo takewondo. Český tým si v úvodu Evropských her užívá medailové laviny. Dosavadní dvě zlata vytěžili fenoméni svých disciplín. Ke čtvrteční exhibici cyklistické freestylistky Ivety Miculyčové se přidal i kanoista Martin Fuksa – neolympijskou pětistovku vyhrál na kontinentálním šampionátu podeváté v řadě a v cíli na jezeře Kryspinow proto své zářezy rozpustile odpočítal na prstech.

„Od roku 2013 do letoška vyhrávám jenom já, takže proto jsem odpočítával devět,“ usmál se. „Když jsem se někdy minulý rok dozvěděl, že Evropské hry v Krakově budou, a že se pojede pětistovka, tak jsem si dal do hlavy, že ji prostě chci vyhrát. Je to moje oblíbená trať. Samozřejmě, mohlo se něco zvrtnout, ale myslím, že jsem fakt předvedl úplně suverénní jízdu.“

Dalším hrdinou víkendu je sportovní střelec Jiří Přívratský. Ten nejdřív v pátek navléknul pod těžký oblek trenýrky pro štěstí se svítivými avokády a ve vzduchové pušce vystřílel bronz. O víkendu pak zabodoval i v třípolohové střelbě z malorážky. Z osmičlenného finále si vybojoval právo bojovat v přímém souboji o zlatu s Maďarem Zalánem Peklerem a zaujaly ho mimořádně vysoké nástřely. „To teda klobouk dolů všem střelcům, co dneska stříleli. Ta úroveň byla skutečně vysoko. Já jsem se docela trápil vestoje, naštěstí jsem si nahnal dost bodů v řemenech, takže vkleče a vleže. To mi potom zachránilo ten postup do finále,“ hodnotil Přívratský. „Ve finále se to paradoxně otočilo. Trošku mě mrzí, že se nepodařilo urvat to zlato. Ale mám medaili, takže jsem naprosto spokojený.“

Na stupně se dostaly hned dvě závodnice v taekwondu. Dominika Hronová v kategorii do 53 kilogramů ve čtvrtfinále vypadla se Španělkou Almou Maríí Pérezovoou, ale pokračovala v opravách a v boji o bronz nakonec porazila Němku Elu Aydinovou 2:0.

„Je to naprosto skvělé, kdyby mi to někdo ráno řekl, tak tomu věřit nebudu. Dala jsem do toho všechno, tak se to vyplatilo,“ radovala se.

Petra Štolbová má za sebou už stříbrné medaile z mistrovství světa i evropského šampionátu. I teď prošla do finále proti světové šampionce Sarah Chaariové z Belgie, které podlehla 1:2.

Lezkyně Tereza Širůčková v disciplíně lezení na obtížnost v prořídlém startovním poli postoupila do osmičlenného finále na děleném posledním místě. V boji o medaili se dostala na 39. chyt. Potom čekala na reakci soupeřek. A když rakouská vítězka kvalifikace Mattea Poetziová skončila o jeden chyt níž, slavila bronz.

„Mně ta cesta hodně sedla, protože to mělo hodně špiček, které já mám ráda. Takže já jsem se v ní cítila hodně komfortně,“ pochvalovala si Širůčková.

Atleti, kteří v Chořově závodili na ME družstev, se vrací se třemi medailemi. Na osmistovce ho už v pátek získal Jakub Šnejdr, v oštěpu pak v neděli Nikola Ogrodníková. Svůj závod v první divizi vyhrála výkonem 61,75 metru. V celkovém pořadí Evropských her ji ale odsunula ke stříbru šampionka druhé divize, Lotyška Lina Müzeová (62,38). A na závěr víkendu smíšená šfafeta na 4x400 metrů Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Vít Müller a Lada Vondrová v národním rekordu 3:12,34 minuty vyhráli svůj B běh a časem pak překonali i všechny elitní sestavy.