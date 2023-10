Noc s legendou Hollywoodu. Van Damme zamíří do Prahy, naváže na Tysona

Na boxerské šampiony naváže hollywoodský akční hrdina. Už 7. listopadu se v pražském klubu Sasazu představí Jean-Claude Van Damme na akci Noc s legendou. Ta už dříve slavila úspěch s hosty Mikem Tysonem a Tysonem Furym. Fanoušci dostanou příležitost setkat s nejslavnějším Belgičanem světa a vyslechnout si jeho vyprávění, jak se z úspěšného karatisty propracovat do kultovních snímků Krvavý sport, Kickboxer nebo Univerzální voják.

Průkopník světa akčních bijáků zavítá do Čech. Jean-Claude Van Damme už 7. listopadu v pražském Sasazu stráví večer s fanoušky, kterým bude vyprávět o své životní cestě. Po strhujících setkání se šampiony Mikem Tysonem a Tysonem Furym nyní pořadatelé Noci s legendou sáhli po hollywoodské hvězdě.

Třetí vydání úspěšné akce je opět pevně spjato s bojovými sporty. Po boxerech přichází na řadu karatista. Van Damme prorazil právě pověstnými kopy a impozantní technikou, kterou nadchnul celé generace mladých bojovníků. Své mistrovství představil na plátně v kultovním Krvavém sportu, Kickboxerovi nebo Univerzálním vojákovi.

„Chtěli jsme navázat na naše úspěšné večery Noc s legendou a říkali jsme si s manželkou, že tentokrát bychom chtěli nějakého hollywoodského herce. Když se naskytla šance získat tak velkou hvězdu, šli jsme do toho. Jean-Claude Van Damme je světovou superstar se skvělým příběhem, který do našeho večera přesně zapadá,“ uvedl promotér VDN Promo Petr Větrovský.

Dvaašedesátiletý Belgičan zavzpomíná nejen na úspěšnou karatistickou kariéru ale i vachrlaté začátky v USA, které trávil místo na filmové scéně v pizzerii jako prodavač. Popíše i bleskovou kopačku na hlavu producenta Menahema Golana, protože ta mu zajistila roli v Krvavém sportu.

Akce se posouvá. „Oproti ostatním večerům jsme změnili filozofii a teď budou v hledišti převažovat stoly. Diváci si tak budou moct užít svého hollywoodského hrdinu z komfortnějšího prostředí, než to bylo dříve. Do prodeje jdou samozřejmě i vstupenky na meet and greet. Je jich však omezené množství,“ vysvětlila jednatelka VDN Promo Jitka Větrovský.

Prodej byl spuštěn a za týden zmizelo padesát procent lístků. Zbývající polovina zůstává k dostání na Ticketsteam.cz, kde se pohybují od 1 490 po 3 480 korun.