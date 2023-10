Šéf českého zápasu: Vytunelovali nám svaz. MMA na Hrách? Až vyřeší doping

Bývalý reprezentant Robert Mazouch se loni v září stal novým předsedou českého Svazu zápasu. Během kandidatury vytyčil ambiciózní cíle, plánoval centralizovat kluby i zdvojnásobit členskou základnu do roku 2036. Pod jeho vedením navíc český zápas zažil velmi povedené období.

Český zápas má za sebou úspěšnou, medailovou sezonu, jak na to navázat?

„Nabízí se úspěšné navázání na sérii medailí Artura Omarova, který se kvalifikoval do Paříže na olympiádu. Letos má s úspěchy na mistrovství světa a Evropy dobu bronzovou, a kdyby v příštím roce pokračoval dobou zlatou, vůbec bych se nezlobil. Samozřejmě jakákoli medaile z Her by byla úžasná. Ta jediná mu v jeho sadě chybí. Je skvělé, že se kvalifikoval už teď. Má dost času a hlavně klidu na přípravu. Přál bych si také, aby se v příštím roce stihli kvalifikovat Olda Varga a Adéla Hanzlíčková, kterým to na mistrovství světa nevyšlo.“

V září uplynul první rok vašeho předsednictví. Povedlo se dát aspoň do pořádku?

„Se mnou rok uplynul i novému výkonnému výboru a byl to boj, protože se stále řeší historický problém.