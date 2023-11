Jako Ledecká: Češka dělá dva sporty, je mistryní světa a chystá se na OH

V říjnu se jí podařil zlatý hattrick. Z mistrovství světa v aerobiku přivezla Eva Matějovičová hned tři zlaté medaile. A to paradoxně trénuje méně než její konkurenty. Aerobik totiž stíhá na vrcholové úrovni kombinovat ještě se skialpinismem, ve kterém je juniorskou vicemistryní světa. „Na tréninky dojíždím z Plzně do Prahy. Skloubit to se školou je opravdu náročné,“ říká talentovaná sportovkyně.

Podobně jako Ester Ledecká dokáže s lehkostí přepínat mezi různými disciplínami. Teprve sedmnáctiletá Eva Matějovičová závodí v aerobiku, který kombinuje se skialpinismem. A v obou odvětvích patří mezi špičku.

Před dvěma týdny udivila svět sportovního aerobiku, když na šampionátu v Gentu získala hned tři zlaté medaile. Kromě individuálního titulu uspěla také v triech a týmech. A to si na rozdíl od svých konkurentek musí vedle aerobiku najít čas i na trénink dalšího sportu.

„Je toho opravdu hodně. Dvakrát týdně jezdím z Plzně do Prahy za trenérkou aerobiku. Jen cesta trvá hodinu a půl. Zbytek týdne proto cvičím doma. Do toho musím zařazovat ještě tréninky zaměřené na skialpinismus. Víkendy pak většinou trávím někde na horách. A když se k tomu přidá škola… Ale nějak se to zvládat dá,“ usmívá se sympatická brunetka.

Ačkoliv jsou obě disciplíny na první pohled zcela rozdílné, podle mladé sportovkyně se překvapivě dobře doplňují. „Ze začátku jsem si říkala, že ostatním holkám v aerobiku kvůli tomu určitě nebudu stačit. Opak je ale pravdou. Každý pohyb se počítá. I díky skialpinismu mám dobrou fyzičku, která je u aerobiku také hodně potřeba vysvětluje,“ vysvětluje závodnice, jejíž nejsilnější disciplínou je na skalpech je takzvaný sprint.

„Sprint je krátký rychlý a závod, který trvá tři čtyři minuty. Ačkoliv se to nezdá, je to v principu docela podobné aerobiku. V aerobiku máte sestavu, která trvá také jen pár minut, a musíte během ní jet také celou dobu naplno.“

Právě sprint bude v roce 2026 dokonce zařazen na olympijské hry, které se budou konat v Miláně a Cortině. Nová sportovní disciplína přibude do programu zimních olympijských her poprvé od Nagana 1998, kdy v Japonsku debutovali snowboardisté. Italští organizátoři plánují uspořádat po dvou závodech na skialpech pro muže a ženy a jednu soutěž smíšených týmů. Celkem by se jich mělo zúčastnit 48 lyžařů a lyžařek.

„Samozřejmě bych si strašně přála dostat se na olympiádu. Od letošní sezony si každá země vyjíždí body právě na OH. Za měsíc se jede první závod světového poháru, takže uvidíme, jak to půjde,“ říká závodnice, která letos v březnu vybojovala historicky první stříbro pro český závodní skialpinismus na MS.

A největší cíl? Odpověď vás možná trochu překvapí. Není to zlatá medaile z olympiády, nýbrž studium medicíny. „Oba rodiče jsou lékaři a ve druhém ročníku na medicíně je teď i můj brácha. Takže bych chtěla jít v jejich šlépějích. Brácha také jezdí na skalpech, takže vím, že se to se sportem skloubit dá, i když to stojí hodně úsilí,“ je přesvědčená.