Zpověď Ledecké: Z Česka se nenechám vyštípat. Kdo je její ségra a dvojče?

Čeští fanoušci už zase budou mít o pořádný důvod navíc, aby u televize hltali přenosy ze Světových pohárů. Do akce se pustí i ledová královna Ester Ledecká, trojnásobná olympijská vítězka, která kvůli zlomené klíční kosti téměř celou minulou sezonu vynechala. „Měla jsem závodní absťák,“ přiznává v rozhovoru pro Sport Magazín +PLUS.

Místo, aby dělala to, co nejvíc miluje, se musela obrnit trpělivostí. Poranění ji na svahy pustilo až ve druhé polovině března, navíc pouze na snowboardu. Jinak se věnovala rekonvalescenci po dvou operacích. O to víc času věnovala studiu, už i na wikipedii jí před jménem přibyl titul Mgr.

Ale s tím se nespokojí, láká ji doktorandské studium. „Rozhodně se nikdy nepřestanu vzdělávat,“ říká šéfka úspěšného STR týmu v rozhovoru, který vzhledem k velkému časovému vytížení a častému pobytu v Alpách probíhal po mailu. První starty v nové sezoně chystá Ledecká příští týden, kdy se o víkendu pojedou dva sjezdy ve slavném švýcarském středisku Zermatt.

O její výjimečnosti svědčí i oba jarní snowboardové výsledky. Druhé a první místo… Nadále chce oba sporty kombinovat, i když o dost víc toho stihne na lyžích.

Co kromě závodů vám nejvíc chybělo během minulé sezony?

„Prize money.“ (smích)

Na nedávné tiskové konferenci jste zmínila, že jste měla absťák. Jak se projevoval?

„Závodní absťák, ano. No, snažila jsem se adrenalin čerpat z jiných činností. Třeba mít samý jedničky u státnic nebo založit sportovní marketingovou agenturu v co nejkratším možném termínu a tak. Ale třeba i co nejrychleji vystartovat autem na semaforu.“

Vyhrávala jste?

„Ano, na semaforech vedu vždycky! Ale faktem je, že ostatní řidiči nevědí o tom, že se závodí.“ (smích)

Jednou už jste si vyzkoušela formuli 1. Budete se jí věnovat ještě víc?

„Uvidíme. Ve volném čase jezdím i motokáry, je to zábava.“

Dávala jste si během letní přípravy velký pozor, aby se vám zase nepřihodil nějaký úraz?

„Ne. Neřeším a nikdy jsem neřešila,