Jak Česko přišlo o talent, Bursová (16) hraje za Německo. Váží si jí, říká otec

Už delší dobu je považována za jeden z největších talentů českého badmintonu. Kvůli vleklým sporům se svazem však Barbora Bursová udělala v létě razantní krok. Přesun do centra v Norimberku. Teď je čerstvou šampionkou do 17 let, u jména jí už však svítí německá vlajka. Proč přichází český sport o vycházející hvězdu?