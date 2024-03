České karate na OH? Máme závodníky na světové úrovni, říká předseda

Češi v kimonech cílí na olympiádu. Svaz karate odhalil vize a představil želízka v ohni na kvalifikační boje před Hrami v Brisbane. Některé budoucí hvězdy teprve čekají na zrod. Jiří Boček, který stojí v čele tuzemské karatistické scény, hlásí, že výprava na nejprestižnější sportovní akci do Austrálie bude vrcholem období změn. Těmi by měla být zkvalitnění práce s mládeží i rozšíření členské základny. Osm let plánuje zúročit i Ondřej Bosák, jeden z nejúspěšnějších českých reprezentantů.

Příštích osm let bude pro tuzemské karate naprosto klíčových. „Už teď máme závodníky, kteří patří k evropské i celosvětové špičce. Plánujeme náš kádr ale rozšířit, abychom měli ještě větší šance v krutém výběru na Hry,“ vypráví Boček, prezident českého svazu, a vzpomíná na premiéru karate mezi olympijskými sporty. „V Tokiu bylo deset závodníků z každé kategorie, z nichž dva byli domácí Japonci. Dostat se tedy mezi osm vybraných ze světové elity je opravdu tvrdý oříšek.“

Klíčem bude podle vedení svazu práce s mládeží. „Ustanovili jsme novou komisi talentované mládeže, a ta pracuje s týmy ze všech koutů republiky a vybírá nejkvalitnější závodníky do národní reprezentace,“ představuje Boček. „Repre pořádá vlastní společné tréninky a výjezdy na kontinentální i světové soutěže.“

Právě výjezdy za hranice české kotliny mohou podle Bosáka výrazně pomáhat k posunu mladých závodníků. „Nejdůležitější je vyjíždět na velké mezinárodní turnaje a spolupracovat s kvalitními zahraničními kluby. Tudy vede cesta na vrchol,“ myslí si jedenadvacetiletý reprezentant. „Česká republika v současnosti nepatří mezi státy, které pravidelně dominují na mistrovství světa nebo Evropy. Jsme však na velmi dobré cestě,“ hodnotí.

Bosák doposud sbíral úspěchy na nejprestižnějších evropských turnajích. Probojovat se na Hry se mu bohužel nepodařilo. „Byl jsem mladý a bez potřebných zkušeností. Ještě jsem na to nebyl připravený,“ soudí karatista z Karlových Varů. „Osm let, které mě od olympiády v Brisbane dělí, mi hrají do karet. Tou dobou mi bude devětadvacet, budu na vrcholu fyzicky, ale hlavně zkušenostmi. Stihnu celou řadu turnajů před samotnou kvalifikací. Úpolové sporty jsou charakteristické tím, že vrcholové výkonnosti dosáhnete až v pozdějším věku právě kvůli zmíněným zkušenostem.“

„Ondřej je vysoce kvalitní reprezentant. Ten nám všem teprve ukáže, co v něm je. Osobně od něj očekávám skvělé výsledky na mistrovstvích Evropy i světa,“ chválí Boček.

Karate se s řadou dalších bojových sportů nedobrovolně odsunulo do ústraní pod tlakem popularity MMA. Svěží přístup vedení svazu chce tento trend zvrátit. „Plnokontaktní sporty jsou pro lidi v současné době atraktivnější. Diváci asi chtějí vidět krev a vrací se tak do doby gladiátorů,“ směje se Bosák. „Karate je sport, který vás rozvíjí fyzicky i mentálně a zároveň se nevystavujete ohrožení ztráty mozkových buněk jako v disciplínách, kde dopadají údery na hlavu plnou silou.“

Riziku tvrdého boje se ale sám několikrát vystavil „Do plnokontaktu už jsem si odskočil. Chtěl jsem si vyzkoušet, zda je karate v boji opravdu účinné a potvrdil jsem si, že ano. Zkoušel jsem box i tréninky MMA,“ přiznává Bosák. Bomby si vyměňoval i na profesionálním turnaji, kde pod pravidly kombatového karate vyhrál pás šampiona těžké váhy. „Může to fungovat jako propagace a dostat tak naše bojové umění k širšímu publiku. Ač to pro mě byla dobrá zkušenost, raději zůstanu věrný klasickému sportovnímu karate.“