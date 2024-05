Praha bude hostit věhlasné lakrosové akce. Mistrovství Evropy i pohár mistrů

Evropský pohár mistrů (Ken Galuccio Cup) pro šampiony jednotlivých zemí kontinentu ve fieldlakrosu se hraje už od roku 2008. Před čtrnácti lety se konala ženská část v Praze, v roce 2012 přijeli do hlavního města nejlepší muži i ženy. Evropská lakrosová federace od příštího roku svěřila pořadatelství do Radotína. Turnaj tam bude probíhat až do roku 2027.

Lakros v Česku z toho může jedině benefitovat. Dojde ke zviditelnění sportu a motivace pro hráče je zřejmá. „Samozřejmě jsme rádi, že jsme s nabídkou uspěli a že budeme turnaj hostit právě u nás. Máme jako pořadatelé docela solidní reputaci a Praha je pro týmy dobře přístupná a atraktivní. Mohlo by to být pro lakros v Česku další zviditelnění a pro české hráče motivace na takovém turnaji uspět,“ říká tajemník radotínského klubu Ondřej Mika.

Ještě lákavější zpráva přišla pro Českou lakrosovou unii (ČLU) před několika dny ve spojení s rokem 2026, kdy se v Praze uskuteční mistrovství Evropy mužů a žen v boxlakrosu. „Máme z přidělení pořadatelství velkou radost. Je to ocenění významu lakrosu v Česku. Chceme udělat mistrovství také pro diváky zvenku, nejen pro lakrosovou komunitu,“ zmiňuje prezident ČLU Roman Pokorný.

Hrát se bude pod širým nebem v arénách v Radotíně a Malešicích. Ženy odehrají svá utkání v hale na Jižním Městě. „Máme ještě čtvrté přenosné hřiště, které použijeme v případě zájmu o rozšíření mimo tyto tradiční lakrosové bašty, aby se některá utkání odehrála blíže veřejnosti, nebo mimo Prahu,“ uvádí k novince sekretář ČLU pro zahraničí Pavel Semerák. Dorazit má až 18 mužských a 10 ženských týmů.

Muži v boxlakrosu odehrají už třetí šampionát. V Praze by měli podle prezidenta Pokorného zaútočit na zlato. Stejně jako junioři o rok později. V roce 2017 byli muži ve finském Turku druzí, před dvěma lety v německém Hannoveru třetí.

Pro ženský boxlakros půjde v Praze za dva roky o vůbec první ME a před vlastními diváky nechtějí chybět ani Češky, které dělají v tomto odvětví postupné krůčky. „Šance na sestavení týmu určitě je. Navíc máme motivaci, že mistrovství Evropy bude právě v Praze. Myslím, že by bylo smutné, kdyby se tam domácí celek neukázal," říká Veronika Tilšerová, která hraje boxlakros v rámci různých akcí.

Pavel Semerák sehrál důležitou roli pro kandidaturu a následné přidělení ME do Prahy. „Především je to zásluha dlouhodobé aktivity českých klubů, které pravidelně pořádají mezinárodní turnaje. Bez tohoto základu bychom nabídku nemohli podat,“ popisuje Semerák a dodává: „Je to potvrzení naší dominantní evropské role v pořádání turnajů. V žádné jiné zemi nebylo nikdy tolik turnajů ME."

V minulosti se na českém území uskutečnilo několik mezinárodních akcí pod záštitou ELF. Hrály se zde mistrovství Evropy mužů v letech 1995 a 2004. Druhé zmíněné bylo i pro ženy, pak ještě přibylo jedno ženské v roce 2015 v Nymburce. Vůbec první ME juniorů ve fieldlakrosu se v Praze hrálo v roce 2019 a Češi získali bronz, loni juniorky dosáhly ve stejné kategorii na Pražačce dokonce na stříbro. Praha má za sebou ale i světové šampionáty. Ať už v případě žen v roce 2009 nebo boxlakrosový o dva roky později.