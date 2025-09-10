Na MS ve Varech se ukáže posila z Rakouska: V Česku je přístup na jiné úrovni
Vyšlo to parádně. Triatlonista Martin Demuth si během premiéry v českém dresu po přestupu z Rakouska vychutná historický moment. V Karlových Varech se na neděli poprvé chystá závod mistrovství světa. A reprezentační kouč Jan Čelůstka říká: „Největší naděje vkládám do Martina.“
Krásná a náročná trať City Triathlonu v Karlových Varech se sedmi krutými cyklistickými výšlapy na Zámecký vrch se po osmi letech ve Světovém poháru dočká elitní kategorie a národní tým v pravou chvíli může použít cennou posilu.
„V Rakousku jsem neměl od asociace podporu, jaká by odpovídala mým výsledkům. Nemluvím přitom o financích, ale o přístupu tamního vedení, které mě dlouhodobě hodnotilo hůře, než by odpovídalo mým výsledkům v porovnání s jinými rakouskými reprezentanty,“ vysvětlil Demuth. „Přitom jsem viděl, že přístup českého reprezentačního trenéra a celé asociace ke sportovcům je na úplně jiné úrovni.“
Má rakouského tatínka, ale českou maminku, pas a zvládá i jazyk. Triatlonová asociace využila šance získat kvalitního závodníka s výhledem na kvalifikaci pro olympijské hry v Los Angeles.
„V průběhu loňské sezony jsme se potkávali na závodech a špičkovali se. Bylo to spíš hecování. Z něho začalo lézt, že to v Rakousku není podle jeho představ,“ líčí Čelůstka. „Pořád se vidí na olympiádě. Bylo potřeba, aby se přestup stihnul do začátku nového olympijského cyklu. Povedlo se nám s Rakušany domluvit, aby mu neházeli klacky pod nohy. Po loňských Varech jsem mu říkal, že by bylo fajn, aby už za Rakousko nestartoval.“
Díky rakouské vstřícnosti se lhůta zkrátila
Mezinárodní federace Světový triatlon běžně v podobných případech vyžaduje dvouleté přechodné období, v němž musí žadatelé o přesun startovat v neutrální černé kombinéze. Díky vstřícnosti rakouské strany se ale lhůta zkrátila na rok. Demuth za Rakousko naposledy nastoupil právě před rokem v Karlových Varech, kde se tehdy jel závod Světového poháru. A od úterka může oficiálně závodit za Česko.
„Dvanáctiměsíční neutrální období vypršelo. Pomohlo, že se Vary jedou o týden později,“ usmívá se Čelůstka, který vidí v Demuthovi pro historický nedělní závod rovnou lídra svého týmu. „Do Martina vkládám největší naděje. Poslední dva roky byl na Světovém poháru ve Varech do dvacítky. Když to porovnám s našimi závodníky, byl nejlepší.“
Demuth většinu roku tráví ve španělské Gironě, kde má základnu i dvojnásobná olympijská šampionka Cassandre Beaugrandová. V posledním závodě svého neutrálního období před dvěma týdny na Francouzské riviéře v závodě mistrovství světa spadl z kola, nepříjemně se potloukl a zlomil rám. V neděli už pojede v českém týmu spolu s Tomášem Zikmundem a Filipem Michálkem.
„To ještě nebylo pod českou vlajkou,“ směje se Čelůstka v reakci na nedávný karambol. „Chtěl bych, aby byl Martin lídrem české repre, aby mladším klukům ukázal i na soustředěních přístup.“
V ženském závodě se v neděli představí Tereza Zimovjanová a Heidi Juránková.
MS v Karlových Varech
Neděle
10.00: závod žen
15.00: závod mužů