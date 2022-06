Pomoc zraněnému jezdci, Jockey club vybírá peníze pro Kuba

Ivan Kub patřil na přelomu tisíciletí k nejúspěšnějším českým žokejům, v roce 2000 skončil na rovině druhý v národním šampionátu. S Blueridge Dancerem vyhrál českou i slovenskou Velkou jarní cenu. Poté si s bratrem založil tréninkovou centrálu v Mladém Smolivci a připravil padesát vítězů. V poslední době pracoval jako tréninkový jezdec pro trenéra Václava Luku mladšího, zranil se ale při nešťastné nehodě, při které se jeho koni při rychlé práci rozvázala bandáž.

„Utrpěl vážné poranění páteře a následující operace bohužel potvrdila předchozí předpovědi lékařů, že Ivan, nestane-li se zázrak, zůstane po poranění míchy na spodní část těla nepohyblivý,“ uvedl na serveru Fitmin & Turf Magazín jménem rodiny publicista a Kubův bratranec Miloslav Vlček.

Neštěstí v dostihové komunitě populárního člověka vzbudilo mnoho solidarity. Žokej Martin Laube například ohlásil, že peníze vyježděné v den Českého derby věnuje právě Kubovi.

Jockey club teď ve prospěch Ivana Kuba žádá o příspěvky na transparentní účet Nadačního fondu Jockey Clubu České republiky číslo 123-2242620287/0100 s popisem platby IVAN KUB.

„Správní rada Nadačního fondu Jockey Clubu České republiky přepošle veškeré shromážděné finanční prostředky rodině pana Kuba co nejdříve to půjde. Víme, že každá taková pomoc, má-li být opravdu účinná, musí, mimo jiné, přijít co nejdříve,“ uvedl Jockey club. „Jak jistě všichni víte, zranění Ivana Kuba jsou velmi závažná a předpovídat další vývoj jeho zdravotního stavu je v tuto chvíli velmi předčasné. Pomozte mu při návratu do co možná nejplnohodnotnějšího života již nyní!“