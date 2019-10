Holčáci znovu posunuli historii. Získali čtvrtou dostihovou Trojkorunu | iSport.cz

„Jsem moc rád, že to takto dopadlo. Zdeno hřebce odjezdil, jak jsme si přáli,“ pochvaloval si po dostihu trenér František Holčák. „Velké poděkování patří synovi Radkovi, který koně dotrénovával, protože jsem byl v létě nemocný.“

Spokojený byl i žokej Šmida, který byl v sedle Arcturuse ve všech klasických dostizích. „Trenér mě upozorňoval, že kůň má obrovský konec, tak jsem se podle toho zařídil.“ Slovenská Trojkoruna se v sedmadvacetileté historii předávala teprve podruhé. V roce 2003 ji po diskvalifikaci Ohne Sorge v St. Leger dodatečně získal Tankred jiného českého trenéra Čestmíra Olehly.

I pro zkušeného Františka Holčáka to byla na Slovensku premiéra. Českou Trojkorunu slavil už třikrát. V roce 1996 ji vybojoval Glowing, v roce 2001 Tribal Instinct a v roce 2009 Age of Jape. Blízko k ní měl i Ray of Light v roce 1999, ale chyběly mu dvě tisíciny sekundy.

Hnědák Arcturus je irský odchovanec, jako dvouletý doma vyhrál dvakrát, pak se stěhoval k Františkovi Holčákovi. V Českém derby doběhl pátý, ale na Slovensku byl v klasikách nepřemožitelný. V Bratislavě vyhrál Velkou jarní cenu (1700 metrů), Slovenské derby (2400 metrů) i St. Leger (2800 metů). Jen v těchto třech dostizích na dotacích v přepočtu vydělal 1 211 250 korun.

František a Radek Holčákovi tím završili úspěšný rovinový rok. České derby totiž v létě oslavil Radek Holčák s Pacific Hillem (žokej Jiří Palík, stáj Monte Negro).