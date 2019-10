Na Velkou pardubickou je přihlášeno zatím 26 koní, nechybí ani loňský vítěz | iSport.cz

Jan Faltejsek míří jako vítěz do cíle 128. Velké pardubické • Michal Beránek (Sport)

Jan Faltejsek míří jako vítěz do cíle 128. Velké pardubické • Michal Beránek (Sport)

Zleva Universe of gracie, Tzigane Du Berlais, Bridgeur a Ter Mill • Michal Beránek (Sport)

Na 129. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou je zatím přihlášeno 26 koní. Figuruje mezi nimi loňský vítěz Tzigane du Berlais, chybět budou naopak No Time to Lose, který dostih vyhrál v roce 2017, hnědák Hegnus nebo francouzský kůň Urgent de Greagaine, kteří jsou zranění. Přijet by mohli i dva koně z Velké Británie, řekl dnes novinářům náměstek primátora a místopředseda představenstva Dostihového spolku Pardubice Petr Kvaš (ODS).