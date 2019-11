Parádní sezona talentovaného Floriana. Stal se žokejem, vyhrál šampionát | iSport.cz

„Krásný pocit, jsem rád, že se to povedlo, nečekal jsem to tak brzo,“ usmíval se Adam Florian v rozhovoru pro server Jezdci.cz. „Spíš až za pár roků. Jsem moc rád, že se to povedlo. Navíc jsme o to bojovali do posledního dostihu.“

Před sezonou si mladý jezdec zdaleka takové ambice nedával. „Nic jsem si nelajnoval, jen jsem si říkal, že by bylo pěkné obhájit třetí místo z loňska,“ vyprávěl pro server Tipařův palec. „Že to dopadne takhle, jsem nečekal. Navíc se povedla i nějaká jedničková vítězství a dařilo se i v zahraničí. Velice úspěšná sezona.“

Největší emoce? Titul žokeje

Své první jedničkové vítězství slavil Florian s Black Canyonem (DS Pegas) ve Velké dubnové, když zaskakoval za zraněného Petra Foreta. Se Sagarem (DS Pegas) obhájil druhé místo ve Velké ceně Prahy, druhý byl se Svensonem (DS Pegas) v klasickém St. Legeru. Na Slovensku v polovině října vyhrál během jednoho dne čtyři dostihy, včetně Velké ceny s Eternity (Lokotrans). S Palmerou (Kovometal) slavil úspěch v Budapešti.

„Všechna jedničková vítězství mě potěšila, ale nejemotivnější pro mě byl zisk titulu žokeje ve Slušovicích,“ říkal Florian, když vyhrál s tříletou První Dámou (Cardboard) trenéra Zdeňka Seménky. Shodou okolností slavil na stejném místě, kde jeho táta Petr před čtvrt stoletím vyhrál s vynikajícím Law Sozirim. „Rodiče to prožívali hodně. Když jsem večer přijel domů a vystupoval z auta, táta mě zlil sektem,“ usmíval se Florian. I jeho máma Helena Voršilková se dostihům věnuje, je trenérkou.

VIDEO: Tak vypadala Velká dubnová cena

Sám dal dostihům přednost i před školou. Studium na Vysoké škole zemědělské ukončil. „Chci teď naplno jezdit dostihy, škole jsem se moc nevěnoval,“ popisoval pro Jezdci.cz. „I když jsem to chtěl kombinovat, nakonec mi to nedávalo smysl, nemohl jsem se kvůli dostihům škole tolik věnovat. Možná někdy v budoucnu ještě studium zkusím, ale teď vidím, že se mi daří v sedle a rád bych zatím šel tímhle směrem.“

Zima v Německu

Volný čas Florian těžko hledá i po ukončení české sezony. Na zimu už si domluvil angažmá v Drážďanech u trenéra Stefana Richtera. „Bydlíme kousek od německých hranic, domů to mám blízko, dá se přejíždět,“ líčí žokej. „Vstanu v pět, na šestou se hlásím v Drážďanech, odjezdím pět šest lotů, udělám běžnou práci ve stáji a kolem jedné jedu domů. Tam taky pomůžu, odjezdím jeden dva loty, plus večerní program. Pak se ještě postarám o naše chovné kobyly. Je to docela náročné, moc volna není, ale vyhovuje mi to.“

Adam Florian věří, že by se v Německu časem mohl uchytit i jezdecky. „Když mi dá trenér nějaké šance, budu rád, ale zatím neuvažuji o tom, že bych se tam usadil napevno. Po zimě uvidíme.“ Nezastírá, že už i dost bojuje s váhou. Měří 171 centimetrů, pod 55 kilogramů se dostává těžce. „Shazuji skoro na každý dostihový den, takže je otázka, jak dlouho zvládnu ujezdit rozumné váhy. Až to jednou nepůjde, asi zkusím překážkové dostihy. Zatím se mi ale na rovině daří, tak není důvod to měnit,“ dodal Florian pro Jezdci.cz.