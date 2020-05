Váňa: Chuchle prázdná, hobbymarket plný? Ať se pan Prymula zamyslí | iSport.cz

Jak hodnotíte současnou situaci?

„Já jsem viceprezident Jockey clubu, předseda překážkové asociace, vyhrál jsem osmkrát Velkou pardubickou, jsem docela úspěšný trenér, celý život nedělám nic jiného. A nechápu vládní nařízení, že v Pardubicích nemůžou být kvalifikační dostihy pro Velkou pardubickou, protože vláda rozhodla, že na závodišti může být jen sto lidí.“

Co přesně vám vadí?

„Jedu kolem Chuchle, tam je napsáno Karanténa, vstup zakázán. Přitom je za bránou prostor padesáti fotbalových hřišť. Přijedu tři sta metrů dál, parkoviště před Hornbachem je narvané auty a uvnitř je pět set lidí. Je to nepoměr, proč by se na takovou plochu, jaká je na závodišti a tribunách v Pardubicích, nemohlo rozprostřít pět set nebo tisíc lidí, kteří přijdou.“

Vy už jste o možnosti běhat dostihů už jednal například s ministrem zdravotnictví, že?

„Jednali jsme. Domluvili jsme se na otevření tří rovinových drah. Rovinové dostihy se dají zvládnout, v Pardubicích se s povolenými sto lidmi běhat nedá. U každého koně musí být ošetřovatel, to máte zdravotní službu, rozhodčí, vodiče, trenéry. Do sto lidí to nejde. Proč je to tak špatně nastavené, když do Hornbachu může přijít třeba tisíc lidí? Otevírají se i divadla a porovnává se to s obrovským hektarovým rozměrem závodiště. Člověk cítí s kolegy, kteří mají stáje nacpané koňmi, od ledna je připravují a nemůžou běhat. Mně to hlava nebere.“

Vidíte naději v pozitivním vývoji koronavirové krize?

„Ve Francii se od jedenáctého května normálně jede. Tady je krizová situace daleko víc pod kontrolou. I proto takovéhle nesmyslné nařízení nechápu. V Pardubicích by se daly vyřešit odstupy, aby byli lidi dva metry od sebe, tribuny jsou tam obrovské. Všechno se dá řešit, ale ne se sto lidmi. Oproti fotbalu je to nepoměr, je to proti zdravému rozumu.“

Povedete o věci znovu nějaká jednání?

„Teď se jedná každý den. Dostihový sport začíná osmnáctého v Mostě, možná to už v té době bude rozvolněné. Nevím, co bude příští týden. Chtěl bych, ať se chytí šéfové za nos, ať se pan Prymula zamyslí. Na Velkou pardubickou se v televizi dívá dva a půl milionu lidí. Když koně nebudou běhat, do konce sezony se kvalifikace nedají stihnout. To by ohrozilo i Velkou pardubickou. A nedovedu si představit, že by Velká pardubická nebyla.“

Pardubice čekají

Od 18. května se v Česku rozjede dostihová rovinová sezona postupně v Mostě, Praze – Velké Chuchli a Karlových Varech. Hlavní překážkové závodiště v Pardubicích, dějiště kvalifikací pro Velkou pardubickou i samotné Velké, zatím odložilo start sezony. Jedním z důvodů je současné omezení akcí jen do 100 lidí. „Když spočítáme, kolik koní v Pardubicích startuje a kolik lidí se kolem nich pohybuje, dostaneme se vysoko nad tento limit,“ vysvětluje ředitel pořádajícího Dostihového spolku Jaroslav Müller. „Jsme připraveni odběhnout plánované mítinky v pozdějších termínech,“ dodává Müller. To by však vyžadovalo další zvýšení počtu lidí na dostizích.