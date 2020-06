Vylepšená Chuchle: nové stáje, hotel místo ubytovny hrůzy a obří žralok | iSport.cz

Vstup do chuchelského závodiště, kam se mohou vrátit dostihoví fanoušci • Pavel Mazáč (Sport)

Před sto lety byla Velká Chuchle hitem, za nímž vyrážela celá Praha. A je možné, že to tak brzy bude zase. „Naším cílem je, aby se tento kus Prahy stal významným centrem kultury a společenského života. Aby to bylo jako za období první republiky, kdy Chuchle byla oblíbeným výletním místem,“ líčí Martin Pecka, ředitel Chuchle Areny Praha.

Stojí ve vloni zrekonstruovaném salonku Derrby Clubu, odkud se na dostihy dívají VIP hosté. Původní dech osmdesátek vystřídala klidná elegance a historické fotografie na stěnách. Dívá se z nich třeba rozesmátá Míla Hemansdorferová poté, co v roce 1972 s Crapomem jako první žena vyhrála Československé derby.

Je to jen malá ukázka změn, které se v areálu centrálního dostihového závodiště udály za poslední dva roky, kde areál převzali manželé Vítkovi. Uvnitř masivní budovy tribuny prokoukly salonky, restaurace a bary. Proběhla rekonstrukce místního hotelu, který se změnil z ubytovny hrůzy na solidní zařízení se čtyřmi hvězdami.

Jezdci už se nemusí převlékat u starých dřevěných skříněk, protože rekonstrukce zasáhla šatny i vážnici. Venku zmizely koňské boxy z padesátých let a místo nich vyrostly moderní stáje. Proběhla ekologická renovace celého areálu. A uprostřed rozlehlé cvalové dráhy vyrostl nový parkurový areál. Jeho dominantou je velká socha ocelového žraloka, kterého vytvořil akademický sochař Michal Gabriel technikou za pomoci virtuálního 3D skeneru.

Odpoledne dostihy, večer zůstat na koncert

Jenom investice do parkurového kolbiště dosáhly 110 milionů korun, celkem areál za dva roky spolknul 277 milionů korun. Proč to všechno? „Cílem do budoucna je vybudování moderního multifunkčního areálu, který nejenže bude plně k dispozici pro různorodé koňské aktivity, ale bude zároveň sloužit i pro jiná sportovní odvětví,“ vysvětluje Pecka.

Nejde ale jenom o sport. Ve vyspělé dostihové cizině je třeba běžné spojovat dostihy s kulturními akcemi. Návštěvníci si zajdou na odpolední dostihy a večer zůstanou například na koncert rockové kapely. „Je to model, který funguje v zahraničí nejenom při dostizích, ale i při jiných sportovních akcích,“ uznává Pecka.

„V tuto chvíli nevím, jestli chceme pořádat koncerty. Současné prostory to neumožňují, ale rádi bychom se dostali k tomu, aby dostihové dny měly kulturně-společenskou nadstavbu.“

Malou ochutnávku lidi dostanou 6. září, kdy se ve Velké Chuchli poběží jubilejní stý ročník Českého derby. „Součástí budou dobové kostýmy připomínající stoleté výročí. K větším akcím se můžeme dostat teprve po rekonstrukci největší budovy, která v mnoha parametrech neodpovídá,“ líčí Pecka.

Problémem do budoucna je však komplikovaná situace s pozemky pod areálem. Devadesát procent z celkové rozlohy 500 tisíc metrů čtverečních totiž patří státu, který v roce 2017 uvedl, že je neprodá. Pozemky jsou součástí státního podniku Dostihové závodiště Praha, jenž je v likvidaci. Současní majitelé tak zatím odmítají další investice. „Je to patová situace. Končíme do té doby, než se situace s pozemky vyjasní a bude možné absolvovat stavební řízení,“ vysvětluje Pecka.

První krok na cestě k bývalé slávě má ale Velká Chuchle už za sebou. V útrobách čeká i obnovený prezidentský salonek, který se v osmdesátých letech stavěl pro Gustáva Hustáka. „Byli tu Masaryk a Klaus. Do budoucna by mohl prezident této země Chuchli opět navštěvovat. Doufám, že se k této tradici vrátíme,“ říká Pecka.