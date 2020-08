Theophilos bez podkovy ztrácel. Jeli jsme jako v roce 1960, štvalo Bartoše | iSport.cz

Vymazat z hlavy! Takovými slovy zhodnotil žokej Josef Bartoš třetí kvalifikaci na Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Vyhrál ji sedmiletý Lodgian Whistle (Stáj Jeso) s Jaroslavem Myškou. Favorizovaný Theophilos, poslední vítěz Velké pardubické z Dostihového klubu iSport-Váňa, doběhl s Bartošem čtvrtý. Ještě hůř skončil No Time To Lose, vítěz Velké z roku 2017. Do cíle přišel krokem, podle trenéra Josefa Váni se mu vrátily zdravotní problémy, které ho poslední dva roky trápily.

„Bylo to strašně pomalý,“ štvalo žokeje Bartoše. „Všichni měli nařízeno, že nikdo nesměl fírovat, to byl problém. Všichni jsme se jen vezli. Kromě Jardy Myšky, který díky tomu i vyhrál. Zaslouží si to, udělal dostih aspoň trochu normální. Jinak jsme to všichni jeli jako v roce 1960. Začátek byla trošku ostuda. To už je lepší zůstat doma, když se bojí tvrdé dráhy a kvalifikaci nechodí.“

Dají se z dostihu udělat pro Theophila nějaké závěry?

„Vůbec žádné, vymazal bych tenhle dostih z hlavy. Teo si udělal dobrou práci s poslední tisícovkou, kde zrovna udělal dvě chyby. Na Havláku a na předposlední překážce, proto jsme nemohli bojovat o vítězství.“

Theophilos přišel do cíle bez podkovy, všimnul jste si, kde ji ztratil?

„To nevím, ale když jsem zatáčel do cílové roviny, blbě cválal. Asi to na tvrdu bez podkovy cítil. Nedal svůj obvyklý závěr.“

Jakou roli hrálo počasí a velké vedro?

„Vedro je těžké pro koně i jezdce. Ale měli jsme to všichni stejné. Že byl Theophilos čtvrtý, v tom vedro roli nehrálo. Spíš to, jaký to byl dostih. Pomalu rozjetý. On je kůň, který umí dobře cválat a pak zrychlit. To nemohl využít. A ještě udělal dvě chyby. Ne, dnes to nešlo.“

Do dostihu jste šli poprvé bez ochranných beránků kolem očí. Zvládl to i bez nich Theophilos v klidu?

„V podstatě ano, ale dvě velké chyby tam byly. Plus souboj s Talentem o třetí místo. Nepřešel mi ho, lepil se mi na něj, takže beránky dáváme příště zpátky. Na jeho hlavu to asi pořád vliv má. Když beránky má, tolik si koní kolem sebe nevšímá.“

Před kvalifikací jste měl pád, jak jste se cítil?

„Hodně jsem si nabil rameno, ale nic nepopraskalo, ruku zvednout můžu. Měl jsem dvacet minut pauzu, dal jsem se do pořádku, žádný handicap jsem necítil.“

Do kvalifikace se po dlouhé zdravotní pauze vracet No Time To Lose, vítěz Velké z roku 2017. Jak jste vnímal návrat tréninkového parťáka z tréninku manželů Váňových?

„Myslím, že se mu vrátily zdravotní problémy. Kvůli tomu šel No Time To Lose minule krátkou dištanc na měkčí půdě. Tohle pro něho byla absolutně nepřijatelná půda, potřebuje jiné podmínky. Bohužel, zdravotní problémy se mu teď asi vrátily.“