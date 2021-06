České derby ovládl favorizovaný Hazarder, žokej Janáček má třetí triumf

Dvanáctiletý No Time To Lose vítězí s Ondřejem Velkem v první kvalifikaci na 131.ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou • Marek Sekáč

„Je to úleva,“ řekl ještě v sedle Janáček České televizi. „Už mám něco odježděného a je pěkné se vrátit domů,“ doplnil pětinásobný český a sedminásobný španělský šampion.

Janáček startoval s Hazarderem až z boxu číslo patnáct a zpočátku museli jet vnější stopou Pak se zařadili do prostřed startovního pole. V čele jel Zoriyman s Milanem Zatloukalem a za ním podle očekávání tempař Locomotive s Polákem Szczepanem Mazurem.

Po nájezdu do cílové rovinky se povedlo Janáčkovi najít cestu skrz soupeře a hravě se dostal do čela. „Začal jsem trošku brzo, protože koně neznám a říká se, že potřebuje zatlačit, aby mi to vrátil. Dvakrát třikrát jsem se ho dotkl a viděl jsem, že má strašně moc sil. Nebál jsem se, že by měl zkapat a přiletět jiný kůň. Vyhrál ten nejlepší,“ komentoval Janáček finiš.

Pětatřicetiletý žokej slavil triumf v Českém derby po třinácti letech. V roce 2008 uspěl s Tullamorem, poprvé dokázal zvítězit o dva roky dříve s Laureatem. „Kdyby to bylo poprvé, tak tady brečím, ale je to třetí a jsou to zkušenosti. Spíš to je pro mě úleva. První bylo pro moji stáj, skoro nic jsem neznamenal. Teď to je opačně, je to důvěra v žokeje,“ řekl Janáček.

Na Hazarderovi dostal Janáček přednost před žokejem Janem Vernerem, který s koněm vyhrál květnový Memoriál JUDr. Otakara Frankenbergera. „Pan Charvát mi dal nabídku. Jsme profesionálové. Vím, že to není hezký, ale stává se, že vás sesadí,“ řekl Janáček.