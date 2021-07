Kratochvílova Lysá! Rekordní série trvá: Rozhodl nástup po Irské lavici

Jan Kratochvíl po svém triumfu ve Velké pardubické děkoval do nebe dědečkovi • Jaroslav Legner / Sport

Jan Kratochvíl s No Time To Lose ve finiši Velké pardubické předehnal Urgent de Gregaine a dojel si pro triumf • Jaroslav Legner / Sport

Jan Kratochvíl v sedle No Time To Lose protíná cílovou pásku Velké pardubické • Jaroslav Legner / Sport

Jan Kratochvíl pokračuje v unikátní sérii v Lysé nad Labem. V úterý vyhrál počtvrté Memoriál Evy Palyzové, druhou nejvýznamnější steeplechase na středočeské dráze, potřetí s Aeneasem. A to už má za sebou letošní osmé vítězství za sebou v v Prvomájové steeplechase, což znamená minimálně návrh na zapsání do České knihy rekordů.

Stačí si jen připomenout jeho vítězné partnery. 2014 a 2015 – Rabbit Well, 2016 – Ange Guardian, 2017 a 2018 – Theophilos, 2019 – Power Zar, 2020 – Forever Dry a 2021 – Antalgique.

Hvězdou rovinových dostihů v Lysé nad Labem ve druhé polovině devadesátých let byl hnědák Ex Caliber reprezentující stáj MHM. Od 1. května 1994 do 23. června 2001 se na středočeské dráze představil 14krát a z toho pouze jednou prohrál, 1. května 2001 s Funny Boyem a Wikkem.

Kratochvíl teď na tyhle úspěchy navazuje. Za posledních pět let se v Lysé konalo 11 překážkových dostihů nejvyšší kategorie, u deseti z nich je zapsán jako vítěz žokej Jan Kratochvíl.

„Nevím, čím to je, ale mám tady vždy dobré a připravené koně,“ sdělil Kratochvíl po úterním posledním vítězství. „Dostih byl pro mě podle představ, Lukáš Matuský udělal dobré tempo s Turdusem a já jsem věděl, že Aeneas velmi dobře zvládne Irskou lavici, z té už to není daleko domů, nastoupil jsem a vyplatilo se.“

Spokojen byl i trenér Josef Váňa. „V dostihu byla velmi dobrá konkurence, mohli jsme být čtvrtí, pátí, nakonec to dopadlo výborně, chvíli to dokonce vypadalo, že bychom mohli být raz dva, ale World Speed ještě nemá tolik naběháno.“

Za angažmá Jana Kratochvíla v sedle Aenease stál majitel Statek Blata Český ráj fotbalové Mladé Boleslavi Josef Dufek.

„Okamžitě po minulém startu jsem kontaktoval Honzu Kratochvíla a domluvili jsme se,“ vysvětlil Dufek.

Pro Kratochvíla bylo úterní odpoledne zajímavé a radostné i tím, že si připsal třetí životní vítězství na rovině. V sedle šestiletého Azdara vyhrál rovinu nejnižší kategorie na 2200 metrů. „Vyhrál jsem i rovinu, kterou jsem nevyhrál několik let, zase tady v Lysé,“ usmál se.

První rovinu vyhrál Jan Kratochvíl v roce 2008 ve Slušovicích, druhou v květnu 2015 ve slovenských Šuranech a do třetice se prosadil 6. července 2021.