Váňův neúspěšný nábor: Radši budu policajt, řekl mu kluk

V Pardubicích zažil trenér Josef Váňa úspěšný den s dvěma vítězstvími Chelmsforda a No Time To Lose, předloňský šampion Velké pardubické skončil ve čtvrté kvalifikaci těsně druhý. Když ale zabředl do hovoru s malým klukem z výpravy Dostihového klubu iSport.cz, tak pohořel.

Třicítka zástupců nejpočetnějšího syndikátu v Česku byla znovu na místě. V Pardubicích si užili slunečný den, při němž měli své pohodlí v loži na tribuně B. A na závěr dne se skupinka pobavila diskusí stájového šéfa Josefa Váni, který malého kluka nepřesvědčil o výhodách kariéry žokeje.

„To je taky dobrej sport. Seš malej, nebudeš těžkej, mohl bys být žokej,“ vyprávěl Váňa.

„Nebudu, možná budu fotbalista, nebo policajt,“ odvětil klučina.

„Tak to budeš radši tím policajtem, ti to mají jistý. Nebo, až budeš velkej, můžeš jít k jízdní policii,“ uzavřel Váňa humornou diskusi na závěr dostihového dne.

S výkony svých koní mohl být Váňa spokojený, v krosových dostizích ho potěšila vítězství Chelmsforda a No Time To Lose, žokej Josef Bartoš musel s Theophilem ve čtvrté kvalifikaci pro Velkou pardubickou vzít na sebe tempo pomalého dostihu a ve finiši prohrál se slovenským hostem Kaiserwalzerem v sedle s Lukášem Matuským, loňským vítězem Velké s Hegnusem.

„Nezbylo nám nic jiného. Já jsem jim zakázal jít první, ale situace v dostihu se vyvinula tak, že Pepča to musel celé odfírovat,“ hodnotil Váňa.

Vliv na finiš mohly mít i tzv. beránky, které měl Theophilos kolem očí, aby se nenechal ovlivnit atmosférou v paddocku.

„V cílové rovině na něj šli koně a on je neviděl, takže nezapnul. On je viděl na poslední chvíli, pak už to nejde, když kůň zezadu je rozběhlý,“ líčil Váňa.

Theophilos, který běžel z hlavních favoritů Velké pardubické závěrečnou kvalifikaci jako jediný, má pět týdnů, aby se zotavil před vrcholem sezony.

„Samozřejmě ho budeme muset nechat týden orazit. Pak to uděláme, jak jsme to dělali vždycky. Poslední tři neděle před Velkou půjde větší práci, pak už se bude ladit,“ plánuje Váňa.

Z jeho tréninkového lotu míří do Velké pardubické také No Time To Lose, šampion z roku 2017, vítěz květnové kvalifikace, který v sobotu suverénně vyhrál sprinterskou Cenu Arnošta z Pardubic.

„Byl v cajku, dokonce šel práci s Theophilem a porazil ho, takže mi bylo jasné, že nepoběží špatně. Hlavně, ať je zdravý, to je podstatné,“ řekl Váňa.

Z Váňovy stáje jsou kvalifikovaní i zkušený Mazhilis, který v sobotu nedokončil dostih na 5200 metrů, a ve včerejší kvalifikaci třetí šestiletý nováček Mahe King. S nimi ale principál do velkého dostihu nepočítá.

„Mazhilis se dneska škaredě zranil, bude se dávat tři, čtyři týdny dohromoady. Aby běžel v letošním roce Mahe King Velkou pardubickou, to je nesmysl. Zatím to vážně vypadá, že budou jenom dva,“ řekl Váňa.