Šok v růžovém. Prestižní dostih vyhrála ve stoleté historii pošesté žena

Simona Laubeová se raduje z vítězství v Ceně prezidenta s klisnou Lady In Pink • Pavla Pechmanová/ jezdci.cz

Růžový šok. Jinak se výsledek jubilejního stého ročníku Renomia Ceny prezidenta v Praze Velké Chuchli popsat nedá. Super vytrvalecký rovinový dostih na 3 200 metrů, který v roce 1920 založil Tomáš Garrique Masaryk, vyhrála jezdkyně Simona Laubeová s tříletou klisnou Lady In Pink (Lokotrans, trenér Luboš Urbánek). Vůbec se s nimi nepočítalo, patřily k jasným outsiderům dostihu. Odskakovaly v kurzu 25:1.

„Tuhle kobylu miluji od té doby, co jsem k Lokotransu nastoupila," líčila Laubeová pro Českou televizi. „Děkuji trenérovi i majitelům, že mi dali důvěru. Doufala jsem, že by to mohlo vyjít, ale zároveň jsem tomu tak úplně nevěřila,“ dodala pro server Jezdci.cz. „A vlastně tomu ještě pořád nevěřím. Jsem neskutečně šťastná.“

Se svou oblíbenou klisnou Lady In Pink dokonale vyladila vítězný finiš z posledního místa i barvy. K růžovému dresu Lokotransu si nachystala i růžové sedlo a růžový nákrčník. „Chtěla jsem, abychom byly sladěné,“ usmívala se Laubeová.

Na rovinách odjezdila 306 dostihů, slaví premiérové vítězství první kategorie. Předchozích 31 výher nasbírala v dostizích nižší kategorie. Navázala na staršího bratra Martina, který stejný dostih ovládl před čtyřmi lety s Eskerkhanem. Martin Laube jel i tentokrát, s favorizovaným Dionisem (Lokotrans) skončili šestí.

Cenu prezidenta až do neděle dokázaly ve stoleté historii vyhrát pouze čtyři ženy. Dvakrát se to povedlo Miloslavě Hermansdorferové s Lakmusem (1974 a 1975), pak ji napodobily Jitka Matošková s Law Sozirim (1994), Adéla Klepetková s Bajajou (2000) a Blanka Šarinová s Gloriettou (2002). Simona Laubeová je teprve šestou ženskou vítězkou historie.

První ročník Ceny prezidenta se běžel v roce 1920, vyhráli ho Josef Tám s Amnestií (stáj Dr. A. Rothschild). Pouze dvakrát byl dostih zrušený. V roce 2012 se nemohl uskutečnit kvůli sněhu a před rokem ho škrtla koronavirová pandemie. Dostih se stále pořádá pod záštitou hlavy státu, Miloš Zeman nebyl osobně přítomný nikdy.