Nagano Gold končí kariéru. Proslulý prchač bude chovným hřebcem

Hřebec Nagano Gold končí se závodní kariérou. Jde do chovu • Dominik Bakeš (Sport)

Osmiletý Nagano Gold, jeden z nejúspěšnějších rovinových koní moderní historie českého turfu, končí dostihovou kariéru. Místo plánovaného výjezdu na prestižní mítink Saudi Cup v Rijádu se přesunuje do chovu. Dvojnásobný kůň roku (2019 a 2020), vítěz francouzského listed, druhý z Royal Ascotu, účastník Ceny vítězného oblouku v Paříži, který na dotacích vyválčil 8,3 milionů korun, bude působit v Pičíně na Benešovsku ve stáji Rabbit Trhový Štěpánov. Informaci přinesl server Fitmin & Turf Magazín a Jezdci.cz.

Majitelé ze Syndikátu V3J a trenér Václav Luka mladší plánovali, že se Nagano Gold mezinárodně rozloučí v únoru na lukrativním mítinku v Saudské Arábii. Hřebec byl na přihláškách The Saudi International Handicapu (2100 m, 500 000 dolarů) a The Red Sea Turf Handicapu (3000 m, 2,5 milionu dolarů). Z plánované cesty ovšem sešlo.

„Do dostihu na 3000 metrů, který by mu po všech stránkách vyhovoval lépe, se s vysokou pravděpodobností kvůli velké konkurenci nevejde,“ komentoval Václav Luka starší pro Jezdci.cz. „A účast na 2100 metrů nedoporučil trenér, což jsme se rozhodli respektovat. Domluvili jsme se, že kariéru Nagano Golda ukončíme a odejde do chovu. Již má zažádáno o licenci plemeníka a měl by stát v Rabbitu Trhový Štěpánov.“

Inspirací byl Hlinka

Z přehlížení mezi elitu. Taková byla dostihová cesta hnědáka s hokejovým jménem Nagano Gold. Svým příběhem kopíroval nečekaný triumf českých hokejistů na olympiádě v Naganu 1998. Právě tento hokejový zázrak inspiroval majitele při hledání jména.

„Na Jágra, Haška, Růžičku nebo úplně zmoženého Ivana Hlinku jsem v roce 1998 na Staromáku taky čekal,“ vzpomínal Václav Luka starší, který koně v roce 2014 společně s partnery Janem Vedralem, Janem Sobotkou a Janem Mandakem vydražil za 3500 guinejí (zhruba 150 tisíc korun). „Nagano Gold nám připadalo takové zvučné jméno, evokující vítězství... Spojené s naší zemí, prostě hezké jméno bez háčků a čárek, což je při pojmenovávání koní ze zahraničí klíčové.“

Nenápadný hnědák sice jako tříletý patřil v roce 2017 k favoritům Českého derby, ale skončil hluboko mezi poraženými. Čtrnáctý z šestnácti. Od trenéra Grega Wroblewského se stěhoval k Václavu Lukovi mladšímu. Na podzim pak senzačně s teprve sedmnáctiletým Davidem Liškou vyhráli St. Leger. Uspěli i následně ve Francii a kariéra se rozběhla. V Ascotu například Nagano Gold finišoval před zraky britské královny v prestižním Hardwicke stakes těsně druhý.

„Můj životní kůň,“ vypálí okamžitě dnes už bývalý žokej David Liška. „Před St. Leger jsem si vůbec nevěřil, ale ukázalo se, že to je fakt dobrý kůň. Kdy na něm sedíte, jako byste pod sebou měli motor. Jezdil jsem pak s ním i ve Francii proti nejlepším žokejům.“

Byl to prchač

Na ježdění ovšem Nagano Gold extra snadný nebyl. Ze špice se mu závodit nechtělo, ale finiš míval neskutečný. „Byl prchač,“ usmívá se Liška. „Nedal se moc řídit ze špice, prchal. Takže jsme se ho snažili schovat, uklidit za pole, aby netahal a odpočíval. A pak vyšvihnul poslední čtyřstovku, kterou měl famózní.“

Nagano Gold startoval v 31 dostizích. Sedm jich vyhrál, vyběhal 8,3 milionů korun na dotacích. Získal devět blacktype umístění do třetího místa a v šesti dalších grupách, či listed, skončil na dotovaných příčkách. Jeho prvním trenérem byl Allan Petrlík. K němu se také Nagano Gold symbolicky vrátí, protože Petrlík působí ve středisku Rabbit Trhový Štěpánov.

„Zdeněk Jandejsek (majitel Rabbitu Trhový Štěpánov) mu pošle čtyři klisny, další dostane od nás,“ plánuje Václav Luka starší. Výši připouštěcího poplatku budou spolumajitelé teprve řešit.