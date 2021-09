Nagano Gold: Legendární kůň se vrací domů. Závodil i před královnou

Má svůj Facebook a zapálení fanoušci za ním jezdí po celé Evropě, tak jako ultras z fotbalových kotlů za svými kluby. Nagano Gold je českou dostihovou legendou a už v sobotu si ho natěšené publikum ve Velké Chuchli konečně užije doma.

„Je to takové rozporuplné. Očekává se, že Nagano po tom všem, co zažil a dokázal, by tady měl vyhrát. Já si myslím, že to jsou to dostihy, může se leccos stát,“ říká opatrně jeho trenér Václav Luka mladší. „Jedeme ten dostih vyhrát. Když běhá grupy po celém světě, nemůžu říkat, že se jedeme jenom zúčastnit.“

Pro české dostihy je to podobná událost, jako když své návraty z ciziny slavili Jaromír Jágr či Tomáš Rosický. Nagano Gold sice před čtyřmi lety v Českém derby zažil jeden z nejhorších dostihů kariéry, ta ale pak stoupala do zcela nečekaných výšin.

Před dvěma lety v přítomnosti královny Alžběty II., která přišla v limetkovém kompletu s bílými rukavicemi a klobouku stejné barvy, v ascotském Hardwick Stakes skončil o pouhou půl délky senzačně druhý, přičemž porazil vítěze britského derby Masara nebo koně dědiců tragicky zesnulého thajského miliardáře a majitele fotbalového Leicesteru Vichaje Šrivaddhanaprabhy. V loňské Grand Prix de Saint Cloud byl druhý jen o krk, tak těsně mu uniklo vítězství v dostihu tzv. grupy 1, jakési dostihové Ligy mistrů.

„Už nemá co dokazovat, je to kůň, co nemá odoby,“ říká Luka. „Vloni jsme vyhráli největší dostih Polska a je spravedlivé ho po čtyřech letech ukázat českému publiku, které za ním jezdilo do Evropy. Spousta lidí se sem chystá jenom proto, že uvidí Nagana naživo v dostihu.“

Návrat výjimečného koně patří k hlavním tahákům sedmého ročníku Evropského poháru žokejů, který si postupně získal mezinárodní respekt a láká velká rajťácká jména. Letošní hvězdou bude čtyřiapadesátiletý Gérald Mossé, vítěz přibližně 2500 dostihů včetně Vítězného oblouku a trojnásobný šampion Prix du Jockey Club, čili francouzského derby.

„Jsem hrozně rád, že sem Gerald přijede, oba dva jsou v podstatě na sklonku kariéry, oba dva jsou ve svých zemích velkými hvězdami. Je opravdu unikátní vidět je tady pospolu, je to opravdu až na slzu. Věřím, že to fanoušci ocení a užijou si to,“ těší se Luka.

Pro Nagano Golda může být start ve Velké Chuchli teoreticky posledním startem jeho kariéry v Česku.

„Letos pro něj ještě mám pro něj dostih na francouzské půdě, ještě nevíme, jestli bude příští rok pokračovat, nebo ne,“ líčí Luka. „Víme, že kůň nemládne, už nebude rychlejší. Nicméně zdravý je, v sedmi letech nic ne svého lesku neztratil. Oplývá energií, je jak zamlada.“

O vítězství v Evropském poháru žokejů bude soupeřit deset jezdců v šesti dostizích hlavního programu. Každému z nich se bude počítat pět nejlepších výsledků. Jen Řek Panagiotis Dimitsanis pojede čtyřikrát a v jednom z dostihů si připíše body jednoho ze svých soupeřů, na něhož vsadí.

V Chuchli se představí české eso Václav Janáček se svým portugalským parťákem Ricardem Sousou Ferreirou. Díky Švýcarce Sibylle Vogtové bude během pohárové soutěže poprvé na startu žena.

„Sibylle je takový dravec, blázen. Je dravá, ambiciozní a do toho i hezká,“ usmívá se Luka.

NAGANO GOLD

Narozen: 17. března 2014 ve Velké Británii

Bilance: 29 startů, 7 vítězství, 7 blacktype umístění

Zisk: 8 163 780 Kč

Největší úspěchy: 2. místo v Grand prix St. Cloud (Gr. 1 – Christophe Soumillon) na 2400 metrů – 2020, 2. místo v Hardwicke stakes (Gr. 2 – Christophe Soumillon) na 2400 metrů v Ascotu – 2019

3. místo v Qatar Prix Foy (Gr. 2 – Christophe Soumillon) na 2400 metrů v Longchamp – 2020, Vítěz Velké varšavské na 2600 metrů – 2020, Vítěz St. Legeru ve Velké Chuchli – 2017, účastník Ceny Vítězného oblouku 2019 – 8. místo, vítěz dvou listed dostihů ve Francii (Vichy a Longchamp) na 2400 metrů, český Kůň roku 2019 a 2020

MOSSÉ V EVROPSKÉM POHÁRU ŽOKEJŮ

(sobota)

14.20 EJC Cena společnosti Time Solutions na 1800 metrů

15.05 EJC Cena společnosti Finská sauna na 1800 metrů

15.40 EJC Cena BAK Stavební společnosti (Gerschův memoriál)

16.15 EJC Leram Million na 1400 metrů

16.50 Hrubymoving EJC Long (Velká cena českého turfu) na 2400 metrů

17.25 EJC Lokotrans Middle na 1800 metrů