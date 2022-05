Překvapení v dostihové klasice. Český odchovanec utekl drahým importům

„Mám obrovskou radost, stejně jako u předchozích klasických vítězství s Love Me nebo Lagarem,“ radoval se Allan Petrlík v rozhovoru pro portál jezdci.cz. „Jsou to čeští odchovanci, ty koně si musíte doma vychovat, odmala vypiplat a takhle se vám odvděčí. To je pro trenéra větší radost. S koupí koně s prověřenou výkonností v zahraničí se to nedá srovnat.“

Před rokem by nikdo nic podobného nečekal. Zamico při své dostihové premiéře v Karlových Varech skončil daleko poslední. Šestý z šesti. Pražské závodiště mu ale sedí. Čtyři starty, tři vítězství a jedno druhé místo.

„Je to až dojímavé,“ neskrýval emoce v reakci pro Českou televizi chovatel a majitel Zdeněk Jandejsek. „Kůň je to dobrý, ale nevěřil jsem. Byť jsem si na něho tedy vsadil, což se nedělá. Majitel by neměl sázet na své koně.“

Z českých odchovanců dokázali první díl klasické Trojkoruny vyhrát Rozlet (1993 s Markem Stromským), Ceresto (1994), Monolit (2004), Veto (2005 s Dušanem Andrésem) a Lagaro (2016), kterého také trénoval Allan Petrlík. Ten s úsměvem přiznal, že moc nechápal, proč se Zamicovi až tak nevěřilo. Odskakoval s kurzem 13:1 a přesto vyhrál suverénně o čtyři délky před Westminster Nightem, Arkhangelskem, Ashatem a Alzirem.

„Úplně nevím, proč před startem našeho koně sázející ani odborníci nebrali moc vážně, vždyť už v minulých startech v Praze ukazoval svou třídu, a teď ji jenom potvrdil,“ říkal Petrlík pro dostihovy-svet.cz. „My jsme věděli, že máme moc dobrého koně. Od dob, kdy jsme ho měli v ohradě, ukazoval zájem a bojovnost. A přesně tyto vlastnosti se ho drží i dnes.“

Žokej Milan Zatloukal se z vítězství ve Velké jarní radoval počtvrté. V předchozích letech vyhrál s hřebci Chardonney Tcheque (2011), Mystic Swing (2012) a Rate (2020). Po suverénním triumfu se Zamicem chválil především trenéra Petrlíka.

„Allan je prostě dobrý trenér, hrozně moc mu děkuju,“ komentoval Zatloukal do kamer České televize. „Už v týdnu mi říkal, že Zamico vyhraje Velkou jarní, opravdu úžasný. Měli jsme supr průběh. Koně znám z práce, vím, že je dobrý. Jak akceleroval, bylo neskutečné! A klobouk dolů i před panem Jandejskem. Vyhrál český odchovanec, což je super.“

Tříletý ryzák dal klasickou výhrou vzpomenout i na svoji mámu Rabbit Zamindar, která v roce 2009 ovládla ve stejných barvách Oaks. Sám se teď pokusí uspět i v další klasice - Derby. „Dalším startem Zamica bude Starohájské kritérium, poté ho budeme připravovat na České derby,“ dodal Allan Petrlík.