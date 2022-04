Konec snů. Velkou národní vyhrál muž, který zachránil královský vztah

Byl to pohádkový poslední dostih. Waley-Cohen v sedle sedmiletého hnědáka Noble Yeatse z majetku svého otce Roberta zvítězil a královský pár mu na Twitteru hned pogratuloval: „Obrovská gratulace za vítězství ve Velké národní. To bylo rozloučení!“

Noble Yeats patřil do středu startovního pole, před startem byl nabízen v kurzu 50:1. Po posledním skoku se rozhořel ostrý boj o vítězství právě mezi Noble Yeatsem a favorizovaným Any Second Now. Noble Yeats byl o více než dvě délky u cílového mezníku dříve.

„Je to splněný sen, nemohu mluvit, je to báječné. Jsem plný emocí,“ sděloval po poslední jízdě v životě Sam Waley-Cohen. „Nemohu nic říct, nemohu tomu uvěřit.“

Amatérský jezdec se ve Velké národní prosadil opět po dlouhých 32 letech. V roce 1990 vyhrál v Česku dobře známý Marcus Armytage s Mr. Friskem. Také Sama Waley-Cohena jsme viděli ve Velké pardubické, ale jeho start v roce 2013 skončil na dropu.

Svůj sen si splnil také jezdcův otec Robert. Byl i majitelem Long Runa, který v sedle se synem Samem vyhrál Chaletenham Gold Cup v roce 2011. Noble Yeatse koupil Robert Waley-Cohen teprve na začátku letošního roku, v oranžovo-hnědých barvách startoval teprve podruhé v kariéře a dokázal vydělat půl milionu liber (přibližně 15 milionů korun).

„Je to pro mě splněný sen, je to báječné, chtěl bych citovat Shakespeara,“ radoval se majitel.

Svému otci děkoval i loučící se jezdec, kterému přímo na dráhu přišla gratulovat manželka v doprovodu dětí.

„Musím poděkovat tátovi, měl neochvějnou víru a lásku k Velké národní 23 let. Byl to pro něj milostný vztah. Popsat to slovy? Je to pohádka a fantazie.“

Sam Waley-Cohen za více než dvacet let své jezdecké kariéry vyhrál na sedm desítek dostihů, včetně těch nejprestižnějších, Velké národní a Cheltenham Gold Cupu. Přitom pro něj bylo ježdění dostihů zábavou ve volném čase. Vybudoval síť zubních klinik, která se postupně rozrostla do evropských zemí, a odnesl si ocenění mladého podnikatele roku.

Ve druhé dekádě 21. století se jména Sama Waley-Cohena objevovalo i ve společenských rubrikách, neboť byl přítelem prince Williama. Ten se v roce 2007 na několik měsíců rozešel se svou tehdejší přítelkyní Kate Middletonovou. Dohromady se podle anglických médií dali znovu na párty, kterou na rodinném panství ze 17. století v Oxfordu pořádal právě Sam Waley-Cohen.