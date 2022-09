Sbohem, Reki. Nejlepší potomek Registany byl uspán po dostihu v Polsku

„Je to pro nás tragédie. Špatný, smutný,“ hledala slova trenérka Hana Kabelková, která měla poslední čtyři roky Rekiho v tréninku. „Bohužel se to stává. I v běžném životě, ve všech koňských disciplínách.“

Desetiletý hnědák měl polské závodiště skvěle zmapované. Dva roky byl v polském tréninku, Wielkou wroclawskou v minulosti absolvoval čtyřikrát. Pokaždé byl do pátého místa. V roce 2019 ji s Pavlem Složilem mladším vyhrál, jednou v ní byl druhý (2020), jednou třetí (2018) a jednou pátý (2017). Na stejném závodišti ovládl i prestižní Crystal Cup (2017) s Jaroslavem Myškou.

„V Polsku to měl Reki rád,“ potvrdila Kabelková. „I teď jsme do toho šli, že to bude dobré. Bohužel skočil našikmo. Osobně se domnívám, že tempo bylo pomalé, nebyl tam kmih. Reki ten tribuňák vždycky skákal jakoby na jistotu, spíš ho proskočil a dopadl na všechny čtyři. Teď tam bohužel byla kolize.“

Na Tribunním skoku skončilo hned pět koní z osmičky startujících. Jako první právě Reki s Marcelem Novákem, kteří se už ve vzduchu srazili s Turionem (Jan Odložil) a Her Himem (Rostislav Benš). Na kolizi pak doplatil i Gap Pierji (Ondřej Velek) a Haad Rin (Pavel Složil). Bez problémů skok zvládli nakonec vítězný Nick s Pavlem Peprnou, matador Larizano s Jaroslavem Myškou a Minister wojny s Christopherem Robertsem.

Reki byl čtvrtým potomkem Registany. A také nejúspěšnějším. Z 33 dostihů šestkrát vyhrál, na dotacích vyběhal takřka dva a půl milionů korun. Do jeho čtyř let ho měl v tréninku Čestmír Olehla, pak ho majitelka přesunula do Polska. V roce 2019 se stěhoval zpátky do Česka k Haně Kabelkové.

Registana se předvedla i s jedním ze svých potomků. Video se připravuje ...

„Je to takový raubíř, musí se nejdřív trochu zklidnit. Přesně jako jeho máma Registana,“ říkal o Rekim v minulosti Olehla. „Jako čtyřletý byl dobrý, nadějný. Ostatně v Polsku pak dokázal vyhrát velké dostihy, i když měl velké problémy s pravým okem. Ze sedmi potomků Registany byl nejlepší, plemeník Look Honey se v jeho případě osvědčil.“

Slušný kůň po Registaně byl i Reaper, účastník Velké pardubické 2016. S Jakubem Spáčilem ji nedokončili. Dostihovou kariéru skončil v roce 2017. „Skvělý mohl být Rafa, ale toho jsme museli po nešťastném zranění uspat, protože si překopl šlachu,“ litoval trenér Olehla. „Ten už byl mohutnější a větší než první dva potomci Regine a Reaper. Bohužel s tím zraněním se nedalo nic dělat.“

Stejně tak u Rekiho. Tato sezona měla být podle všeho jeho poslední. „Chystali jsme se letos ještě na Crystal Cup ve Wroclawi, pak by se vidělo,“ potvrdila trenérka Kabelková. „Reki byl pohodář. Jeho mámu jsem z tréninku neznala, ale co říkala paní majitelka, tak ta se prý v tréninku taky moc neprojevovala. V tom byl Reki asi stejný, uměl se pošetřit. Byl prima, je to pro nás všechny ve stáji těžké a smutné.“

Registana

narodila se 1. dubna 1996 v německém hřebčíně Görlsdorf, v červenci 2019 byla ve svých 23 letech uspána kvůli těžké střevní kolice

v letech 2003 a 2004 vyhrála Velkou pardubickou steeplechase s Peterem Gehmem

stáj Wrbna ji koupila jako tříletou, na svém kontě neměla jediné vítězství

v tréninku Čestmíra Olehly běžela 33 dostihů, 21 jich vyhrála, jen 2 nedokončila. Za celou kariéru jen jednou spadla.

na dotacích vydělala 10 444 858 korun, je nejbohatší klisnou historie českého turfu

naposledy závodila v roce 2006, ve třetí kvalifikaci na Velkou pardubickou skončila druhá, pak odešla do chovu

odchovala sedm potomků, Reaper běžel v roce 2016 Velkou pardubickou, ale nedokončil ji

prvorozená Regine má tři potomky - pětiletou Reginettu, čtyřletého Reggaetona a dvouletou Remi