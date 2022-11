Šampion Odložil. Na začátku vykloubené rameno, na konci dva triumfy

Hned první dostihový den si Jan Odložil ošklivě vykloubil rameno. Na koně se vrátil až v červnu. Přesto na českých drahách nasbíral 14 vítězství, o jedno víc než Lukáš Matuský. Na Slovensku vyhrál pětkrát. Dařilo se mu i v Polsku a Itálii, celkem v sezoně nasbíral 23 vítězství z 84 startů. Nejvíc v kariéře.

Stopka na dva měsíce

„Přitom jsem měl hned první dostihový den v dubnu v Bratislavě smolný pád,“ popisuje Odložil. „Nešikovně jsem spadl na rameno a celé jsem si ho vykloubil. Zastavilo mě to na dva měsíce, měsíc jsem byl jen úplně v klidu doma, pak jsem začal rehabilitovat a jezdit v práci. Mezitím jsem se musel poprat s váhou a začít znova.“

Že bude i tak útočit na vítězství v překážkovém šampionátu, ve kterém byl zatím nejlépe třetí, vůbec neuvažoval. V prvé řadě se chtěl vrátit do sedla. Ani na bujaré oslavy zatím nebude čas. „Moc si cením, že to vyšlo, jsem rád. Nicméně mě ještě čekají dostihy v Itálii, takže pro mě ještě nic neskončilo, musím si udržet váhu a být fit.“

Odložil nebyl jediný, kdo v sezoně bojoval se zraněními. Mimo hru byli nějaký čas i Josef Bartoš, Pavel Složil, Jan Kratochvíl nebo Jan Faltejsek, který obhajoval předchozí dvě vítězství v překážkových šampionátech. Faltejsek se zranil v poslední kvalifikaci na Velkou pardubickou a v závěru sezony ho v sedlech koní trenéra Pavla Tůmy (stáj Dr. Charvát) nahradil právě Odložil.

„To mi hodně pomohlo, Pavel (Tůma) má skvěle připravené koně a je radost na takových jezdit,“ přitakal Odložil. „A Lukáš (Matuský) pro změnu bohužel nejezdil poslední dostihový den v Kolesách, protože měl sankci. Takže rozhodly Slušovice, kde jsem také jezdil skvěle připravené koně (vítězství s Petardou a Swinging Thomasem).“

První výhra? 60:1

Jan Odložil, řečený Čenda, jezdí dostihy od roku 2008. První vítězství si připsal v roce 2010 s hnědákem San-Kairo v Pardubicích, kterého trénoval jeho otec Pavel. „Na to vzpomínám moc rád, protože vyhrát v Pardubicích s kurzem 60:1, to se jen tak nepovede,“ vybavil si okamžitě žokej. „Ale pravda je ta, že v té době jsem byl jen pasažér a jen jsem diktoval směr. Jednoduše to se mnou San-Kairo přeskákal a odvezl mě až do cíle.“

V aktuální sezoně se Odložil dostal přes stovku kariérních vítězství nad překážkami (101). „Je to jen číslo, chci se dál zlepšovat. Za každé vítězství jsem rád. A když je jedničkové v Pardubicích, tak to potěší hodně. Až na zmiňovaný úraz v dubnu se sezona povedla. Hlavně bych chtěl, aby se mi vyhýbala zranění a mohl jsem dál jezdit, rozvíjet se a zlepšovat.“