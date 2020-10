Obhájce Theophila ve Velké povede Odložil. Lepší volbu nemám, věří Váňa

Jako by mu najednou začala svítit šťastná hvězda. Janu Odložilovi trvalo celé desetiletí, než se výrazně prosadil. Vloni ale konečně dosáhl na své padesáté vítězství a titulu žokeje. Letos koncem léta vyhrál se Sottoventem v kvalifikaci na Velkou pardubickou svůj první dostih první kategorie. A v neděli ho čeká jasný vrchol dosavadní kariéry. Ve Velké si sedne na Theophila, loňského šampiona a jednoho z hlavních favoritů i letošního dostihu.

„Určitě je to pro mě šance, děkuju moc celému týmu a panu Váňovi, že mi dali příležitost. Udělám všechno, proto abychom podali co nejlepší výsledek,“ říká Odložil. „Je to mediální dostih, ale je to pro mě dostih jak každý jiný. Samozřejmě, těším se hodně. Je to sledované, jsou to nejlepší koně v Česku. Věřím, že jsme oba dva perfektně připraveni. Těším se na to.“

Místo v sedle šampiona se uvolnilo kvůli nešťastné nehodě jeho pravidelného jezdce Josefa Bartoše, který před deseti dny sice s L´Estranem vyhrál prestižní Gran Premio v Meranu, ale pak se zranil, když napodoboval vítězný skok ze sedla Frankieho Dettoriho. Váňa tak musel hledat náhradu. Díval se i do zahraničí, ale nakonec se musel spolehnout na české kádry.

„Všichni zahraniční vybouchli. On s Theophilem jeden dostih vyhrál. Aspoň ho trochu znám, už na něm seděl,“ vysvětloval Váňa, proč zvolil Odložila. „Je to skromný, normální kluk. V dostihu je ale průbojný. Určitě je u nás v první pětce.“

Na Theophilovi už Odložil vloni v srpnu odjel Cenu Peruána, v níž se hnědák vracel po jarních zdravotních problémech. V cíli spolu slavili vítězství a Odložil si pochvaloval: „Je to supr kůň, zná to tady, perfektně jsem se svezl.“

Odložil už počítá třináctou sezonu kariéry, i když v osmadvaceti patří k mladší generaci překážkových jezdců. Dlouho se nemohl pořádně prosadit, pomohla mu ale spolupráce s trenérem Antonínem Novákem v Malé Morávce.

Právě na tomhle místě se přitom životní cesta Josefa Váni definitivně překlopila ke koním. Koncem sedmdesátých let po období, kdy pomáhal stavět vysílač na Pradědu či pracoval jako vlekař, se tehdy při vyjížďce na kole zastavil na Novákově statku, pro obveselení narozeninových hostů si sedl na koně a brzy už jezdil v nově založeném jezdeckém oddílu ve Světlé Hoře.

„V Malé Morávce jsem pracoval pět roků. O Váňovi lidi vědí, ten kraj s ním žije pořád,“ usmívá se Odložil, kterému v dostihovém prostředí nikdo neřekne jinak než přezdívkou Čenda.

„To už mám dlouho, to mi začala říkat sestřenice, od té doby mi tak říkali všichni. Tak jsem se toho chytnul,“ vysvětluje.

Velkou pardubickou jel Odložil už třikrát, v roce 2016 doběhl s Ter Millem šestý, v dalších dvou letech se s ním do cíle nedostal. Vloni měl startovat na Templářovi, den před dostihem se ale zranil.

„Nevyšla nám jedna překážka a spadli jsme. Koník mě přilehl, strávil jsem noc ve špitále,“ vzpomíná Odložil. „Vypadalo to nadějně, že jezdit budu. Nakonec to nešlo, což pro jezdce nebylo moc šťastné období, ale jede se dál. Je to takový tvrdý sport, nedá se nic dělat, letos to bude snad dobrý.“

Theohpilos má za sebou letos jen dva starty. V červenci po přesvědčivém výkonu vyhrál první kvalifikaci pro Velkou pardubickou. O měsíc později při třetí kvalifikaci doplatil na pomalé tempo, navíc ztratil podkovu a doběhl čtvrtý.

„Je pěkně připravený, skáče parádně všecko. Bylo to pro mě krásné svezení,“ líčí Odložil svoje dojmy z pracovní jízdy. „Doufám, že bude ve Velké v pořádku a v pohodě a budeme mít pěkný dostih.“

Na startovní listině Velké pardubické je osmnáct koní, včetně čtyř bývalých šampionů. Kromě Theophila jsou jimi i Ribelino, No Time To Lose a Tzigane Du Berlais.