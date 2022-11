Andrésová přepsala historii, stala se první rovinovou šampiónkou

Vyzyvatel Jiřiny Andrésové, žokej Milana Zatloukal, sedlal v Memoriálu Josefa Šacha na 1800 metrů čtyřletého ryzáka Rabbit Buratina. Jiřina Andrésová vedla sedmiletého Bettsuta. Jedině vítězství zaručovalo Zatloukalovi ještě možnost pomýšlet na šampiónský titul. Už několik stovek metrů před cílem bylo jasno. Za vítězstvím upaloval Like Magic s Václavem Janáčkem, Rabbit Buratino se propadal, nakonec doběhl sedmý. Bettsut ještě o dvě místa za ním, ale přesto se Jiřina Andrésová mohla radovat.

„Já bych nikdy nevěřila, že se mi něco takového může podařit, je to něco úžasnýho. Do konce jsem tomu věřit nemohla, protože jsem si říkala, že ten Milan Zatloukal to určitě dá a mně se to nemůže podařit. Uvěřila jsem vlastně až po předposledním dostihu, kdy bylo rozhodnuto,“ svěřila se šampionka po koupeli v šampaňském.

Není divu, Andrésová nikdy mezi top české jezdce nepatřila, zatím nejlepší sezónu měla v roce 2017, když vyhrála 11 dostihů. Letos vyhrála 27krát, a to jí vyneslo pozici šampionky.

Před posledním dostihovým víkendem na domácích drahách měla Jiřina Andrésová náskok čtyř triumfů na Milana Zatloukala, ale méně druhých míst, a tak zkušený žokej potřeboval čtyři plné zásahy, aby po švýcarském šampionátu vyhrál i český, samozřejmě pokud Andrésová nepřidá žádnou čárku. Šancovnější koně podle sázkových kurzů měl Zatloukal, ale o jednu jízdu přišel, protože v Pražském zimním favoritovi byl jeho kůň škrtnut.

Sobotní výsledky Jiřiny Andrésové hvězdné nebyly, a tak se pozornost upírala právě na Memoriál Josefa Šacha. „Milana Zatloukala jsem začala více sledovat až tehdy, kdy už šlo do tuhýho. Před tím tolik ne, to jsem si jela sama na sebe a moc jsem nekoukala okolo. Věděla jsem, že Milan má dobré koně a mně se podařilo v září získat pět vítězství ze šesti startů, tak jsem v úspěch nevěřila,“ popsala rozhodující chvíle šampionátu Andrésová. Právě pět triumfů o třetím zářijovém víkendu ve Slušovicích a Karlových Varech vystřelilo sympatickou jezdkyni na čelo šampionátu, které neopustila.

Jaké budou oslavy? „Alkoholovou oslavu neplánuju, protože já nepiju. Oslavu si prožiju sama v sobě. Pouze když je nějaká velká příležitost, tak si dám dvě deci vína, možná i teď si dám dvě deci, ale že bych se radostí opila, to nehrozí,“ usmívala se žokejka.

Z tribuny novou rovinovou šampionku sledoval její předchůdce z let 1975 a 1977 Ferdinand Minařík. „Asi před deseti lety jsem říkal klukům v žokej-cimře (jezdecké šatně), že jednou přijde doba a budou se stěhovat do místnosti pro ženy, a ty přijdou místo nich. Toto je první krok,“ myslí si legenda. „Jiřince titul šampionky přeji, zaslouží si to, je to máma dvou dětí a nejlepší muší váha u nás. Nemáte lepšího jezdce nebo jezdkyni, který ujezdí 50 kilogramů a méně.“