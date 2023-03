Velký sen Váni mladšího o „Paříži“. Jeho kůň míří do Grand steeplechase

Velká pardubická už rodu Váňů nestačí. Management slavné české stáje už několik let řídí Josef Váňa mladší, díky koním bohatého italského majitele Josefa Aichnera s ambicemi na úspěchy v zahraničí. A s devítiletým hnědákem Suroitem můžou teď spolu snít o přelomovém startu v Grand steeplechase de Paris, největší francouzský překážkový dostih se pojede 21. května v Auteuil v přepočtu o 22,5 milionu korun, což čtyřikrát přesahuje dotaci Velké pardubické.

Bylo to drama. Žokej Josef Bartoš seděl na Suroitovi a těsně před cílem to vypadalo, že můžou bojovat o vítězství. Na poslední překážce ale dvojice zavrávorala a Bartoš měl co dělat, aby se udržel v sedle.

„Suroit skoro upadl a já jsem málem upadl na tribuně. Skoro jsem dostal infarkt. Pepa říkal, že kdyby neudělal tu chybu, mohl vyhrát,“ usmíval se trenér Josef Váňa mladší po posledním testu v Auteuil, kde skončil Suroit nakonec druhý.

„Byli jsme blízko vítězství, ale také stejně blízko pádu. Suroit je dlouhý a specifický kůň, tak trochu nerespektuje menší skoky, vedoucí kůň skočil poslední skok trochu zešikma a on šel za ním a málem se nám to nevyplatilo,“ popsal klíčový moment dostihu Josef Bartoš. „V cíli se mi všichni smáli, jak jsem dojel do cíle, asi budu ve večerním vysílání dostihové stanice Equidie…“

Z dobrodružné situace to nakonec byl povedený reparát za poslední únorovou neděli. Při prvním testu si Suroit reprezentující Scuderia Aichner SRL počínal aktivně, ale na jednom z nejtěžších skoků v Auteuil Josef Bartoš z jeho sedla spadl.

V tu dobu měli už ale za sebou vítězný lednový dostih Grand prix de la Ville de Nice na 4600 metrů na dráze v Cagnes sur Mer. Právě tam začal realizační tým Josefů (Váňa mladší – trenér, Aichner – majitel a Bartoš – žokej) přemýšlet, co dál. A snem se stal největší a nejprestižnější francouzský překážkový dostih, Grand steeplechase de Paris s s dotací 900 000 eur (22,5 milionu korun). To z něj dělá druhý nejbohatší překážkový dostih v Evropě po Velké národní, v níž se v Aintree u Liverpoolu běhá o rovný milion liber (26,7 milionu korun).

Podle Bartoše je Suroit tank, který nemá silnou koncovku, a tak se v posledním dostihu snažil útočit již v posledním oblouku.

„Snažil jsem se jít osm set metrů naplno, ale první kůň našemu útoku neustále odolával. Nebýt chyby, bojovali bychom hlava hlava, ale stejně blízko jsme byli pádu,“ ví Bartoš. „Druhé místo bereme všema deseti.“

Také trenér Josef Váňa mladší byl spokojen: „Být druhý v grupě 3 v Auteuil je paráda, jsem nadšen.“

Vítězství v dostihu na 4400 metrů vybojoval šestiletý Rosario Baron, který proběhl okolo cílového mezníku o tři délky před Suroitem.

„Pokud zůstane zdravý, náš se o účasti v Grand steeplechase trvá dál, samozřejmě rozhodující je zdraví,“ ví moc dobře syn dostihové legendy Josefa Váni staršího. Kůň z dostihu vyvázl se škrábancem, který by neměl být problémem při dalších startech.

„Pokud vše bude v pořádku, třetí test vynecháme a představíme se v tom čtvrtém, tři týdny před Grand steeplechase de Paris,“ má naplánován další program Josef Váňa mladší.

Suroit odskočil do dostihu se sázkovým poměrem 28:1 jako největší outsider, ale všechny přesvědčil, že se mezi elitou neztratí.

„Jsem rád, že jsem potkal takového koně, se kterým můžu snít o vítězství v Auteuil,“ je spokojen nejúspěšnější český překážkový žokej Josef Bartoš.

Srovnání slavných dostihů Název Rok založení Délka Dotace Velká pardubická 1874 6900 metrů 5 milionů korun Grand Steeplechase de Paris 1874 6000 metrů 22,5 milion korun

Murzabajev u Fabreho

Kazašský žokej Bajuržan Murzabajev, který dlouhodobě působí v Česku, podepsal smlouvu o spolupráci s francouzskou dostihovou trenérskou legendou Andre Fabrem. Bude prvním žokejem jeho stáje.

Sedmasedmdesátiletý Fabre je jedním z nejúspěšnějších trenérů v Evropě, jeho koně vyhrály derby nejen ve Francii, ale také v Anglii, Irsku a Itálii. Pětkrát slavil vítězství v Breeders‘ Cupu, neoficiálním dostihovém mistrovství světa konaném v USA, a osmkrát jeho svěřenec vyhrál Cenu vítězného oblouku, nejlépe dotovaný evropský rovinový dostih.

„Pro mě je to další krok v kariéře. Je to obrovská příležitost se dále rozvíjet,“ uvedl Murzabajev, který dosud působil v Německu u Petera a Gisele Schiergenových.