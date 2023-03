Šedesát milionů za 2 měsíce! Čaroděj v sedle získal místo ve „Formuli 1“

Je to stejná senzace, jako kdyby český pilot získal místo ve Formuli 1. Nebo kdyby místní fotbalista přestoupil do Realu Madrid, Bayernu Mnichov, či Manchesteru City a hned hrál Ligu mistrů. Kazašský žokej Bajuržan Murzabajev, který rozjížděl kariéru v Česku a ještě nedávno závodil s českou licencí, podepsal smlouvu s francouzskou dostihovou trenérskou legendou Andre Fabrem. Bude prvním žokejem jeho stáje.

„Česko beru jako svůj druhý domov,“ říká často Murzabajev, který teď v zimě za dva měsíce v Japonsku vybojoval 16 výher a majitelům na dotacích vydělal přes 60 milionů korun! Pro srovnání – zhruba takový je český dostihový rozpočet na rok a půl. Pro domácí dostihovou scénu je Murzabajevův posun do Francie opravdu velký úspěch.

Sedmasedmdesátiletý Andre Fabre je jedním z nejúspěšnějších trenérů v Evropě. Jeho koně vyhráli Derby nejen ve Francii, ale také v Anglii, Irsku a Itálii. Pětkrát slavil vítězství v Breeders‘ cupu, neoficiálním dostihovém mistrovství světa konaném v USA. Osmkrát jeho svěřenec vyhrál Prix d l’Arc de Triomphe, nejlépe dotovaný evropský rovinový dostih. Murzabajev nyní bude jedničkou v jeho stáji. Jen koně Godoplhinu, šejků z Dubaje, a bratrů Wertheimerových, budou jezdit jejich stájoví jezdci.

„Pro mě je to další krok v kariéře,“ říká o změně prostředí třicetiletý Bajuržan Murzabajev. „Vím, co dlužím trenéru Peteru Schiergenovi. Byli jsme velmi dobrý tým a vím, že teď to ve Francii bude jiné. Ale jsem sportovec, mám málo času a je to obrovská příležitost se dále rozvíjet. Děkuji Peterovi a Gisele Schiergenovým za mimořádnou spolupráci. Byli pro mě jako rodina a rozhodnutí odejít je pro mě těžké.“

Takhle vysoko zatím žádný z jezdců spojený s Českou republikou nevystoupal. Ani nejúspěšnější rovinový žokej Filip Minařík. Působením u Andre Fabreho se Murzabajev dostává mezi absolutní žokejskou špičku. Námluvy probíhaly už před rokem, ale Murzabajev zůstal v Německu, kde vyhrál Derby. Zimu strávil v Japonsku. Získal tam 16 výher a majitelům vydělal za dva měsíce více než 60 milionů korun!

I zmiňovaný Filip Minařík mu vysekl poklonu. Murzabajevovu kariéru sleduje pečlivě, v jeho začátcích v Německu mu pomáhal. „Přišel z Kazachstánu do Čech a jako žokej čaroval. Vydal se do Německa, kde taky čaroval,“ líčil Minařík pro server Dostihový svět. „No a teď v Japonsku taky dokazuje neuvěřitelné věci. Vyhrál tam už grupu jedna a grupu dvě. To jsou dostihy, které jsem taky jezdil, ale opravdu jenom jezdil. Nikdy jsem v Japonsku grupu nevyhrál, ale on tam vyhrává.“

Kazašský rodák Bajuržan Murzabajev začínal své evropské působení na jaře roku 2012 v českých dostizích. Jako pracovní jezdec u Arslangireje Šavujeva. „U trenéra Šavujeva pracuje nadějný

mladík,“ šuškalo se na jaře 2012 na tuzemských závodištích. V červenci téhož roku vyhrál první dostih v Lysé nad Labem. O rok později už se stal poprvé šampionem, což v letech 2014 a 2015 zopakoval.

V roce 2016 přišel o šampionát jen tím, že začal koketovat s německými dostihy a s Janem Rájou prohrál na druhá místa. V letech 2017 a 2018 se u našich západních sousedů rozkoukával. V posledních čtyřech sezónách se stal s obrovskou převahou šampionem. Teď bude své umění naplno dokazovat i ve Francii.