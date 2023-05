Kratochvíl natáhl famózní sérii. Váňa s „Ananasem“ chce útočit na milion

Jan Kratochvíl a kůň No Time to Lose • Jaroslav Legner / Sport

Po dvou pádech v italském Meranu sice přijel žokej Jan Kratochvíl (31) do Lysé nad Labem lehce potlučený, ale na zavedených pořádcích to nezměnilo nic. Podeváté v kariéře ovládl Prvomájovou steeplechase! Nebýt loňského rita v San Siru, mohl natáhnout unikátní sérii. Kratochvíl totiž tradiční dostih v Lysé vyhrál v řadě za sebou v letech 2014 až 2021! Devátý triumf přidal v pondělí s devítiletým Aeneasem (Statek Blata Český Ráj) od trenéra Josefa Váni.

„Super,“ radoval se Kratochvíl. „Škoda, že jsem nemohl loni jezdit, série je pryč. Třeba začne nová a delší. Musím Aenease pochválit, šel profesorsky, byl perfektně připravený.“

Kratochvíl Prvomájovou steeplechase postupně vyhrál s Rabbit Wellem (2014 a 2015), Ange Guardianem (2016), Theophilem (2017 a 2018), Power Zarem (2019), Forever Dryem (2020) a Antalgique (2021). Kromě poslední klisny, kterou trénoval Luboš Urbánek, všechny ostatní připravoval Josef Váňa starší.

„Co dál s Ananasem?“ poukázal trenér Váňa na přezdívku devítiletého hnědáka. „To je na majiteli. Ale já bych s ním rád bojoval o milion v kvaldě na Velkou pardubickou. Když bude v pořádku, tak mu tahle distanc sedí.“

Trenérský bard mluví o druhé kvalifikaci na Velkou pardubickou. Ta se poběží 24. června, distance i kurz budou proti třem ostatním kvalifikacím lehce jiné, zvednutá bude i dotace. Poběží se o rovný milion korun. Organizátoři tím chtějí přilákat koně ze zahraničí.

„Důvodů, které nás vedly k tomuto rozhodnutí, je hned několik,“ vysvětloval Jaroslav Müller, ředitel Dostihového spolku. „Chtěli jsme dát zejména zahraničním stájím možnost poznat naše závodiště, vyzkoušet si dráhu a překážky dříve než při Velké pardubické a naučit koně připravované v zahraničí běhat a skákat u nás.“

Podle Müllera tím získají i české stáje. „I ony můžou vyhrát zajímavější peníze. Červnový termín byl zvolen kvůli letní pauze na francouzských drahách, kde vidíme největší potenciál eventuálních zájemců o start v Pardubicích. Dostihový spolek usiluje také o zařazení tohoto dostihu do mezinárodního seriálu Crystal Cup, což by ještě více zvýšilo jeho prestiž.“

To pochopitelně zajímá i Kratochvíla. Vítěz Velké pardubické z roku 2017 s No Time To Losem na podzim o český překážkový vrchol smolně přišel. Po pádu léčil pochroumané obratle, v sedle nakonec vítězného Mr Spexe ho zaskočil Lukáš Matuský. Ten po triumfu Kratochvíla také do nemocnice zdravil.

„V Lysé to mám moc rád, daří se mi tady a zdejší závodiště se snaží dělat pro dostihy maximum,“ vrátil se Kratochvíl k vítězství v Prvomájové steeplechase. „Já se to tady snažím jezdit každý rok stejně. Věděl jsem, že se Aeneas dobře vodí, odskočil jsem vpředu a jen jsem čekal, kdo bude vodit. Sednul jsem si na druhou pozici, pak měli kluci trochu problém zatočit na krátkou diagonálu, tím se mi to otevřelo a od té doby jsem věděl, že musím frčet až domů.“