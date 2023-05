Úspěch za milion! Historický dostih pro Váňu, Bartoš zvládl krizi

Italský realitní magnát Josef Aichner stál v paddocku ve své bílé košili s černou kravatou a žlutými proužky a ve výrazných žlutých botách, zvedl palce na obou rukách a celý rozjařený políbil dívku, která právě po dostihu přiváděla zpoceného Suroita.

Byl to velký moment pro italského majitele, ale i pro českého trenéra Josefa Váňu a žokeje Josefa Bartoše. Suroitův úspěch se počítá do českých statistik a je to jeden z nejvýraznějších zápisů v dostihové historii.

Český kůň se ve slavném dostihu v Auteuil objevil po dlouhých osmnácti letech. Tenkrát doběhl Masini trenéra Čestmíra Olehly sedmý a Suroit skončil ještě o dvě příčky líp.

„Je to výborný výsledek. Jelikož byl Suroit unavený z posledního startu, nemohli jsme mu dát přípravný dostih. Byla proti nám půda, bylo pevno. Pepa Bartoš to ale odjel výborně, šli přesně, jak jsme si řekli,“ hodnotil trenér Josef Váňa mladší. „Šli jsme velmi ofenzivní taktiku. Suroit byl druhý, třetí, výborně skákal. Vycházelo nám to.“

Všechno šlo podle plánu až do kritického okamžiku dostihu, kterým tradičně je věhlasná překážka Rail-Ditch and Fence, z níž mají žokejové ještě větší respekt než z pardubického Velkého Taxisova příkopu.

Na koně nejprve čeká odskokové prkno, potom příkop a následně plot o výšce 1,6 metru. Celková délka překážky je 4,1 metru. Když v roce 2005 přijel do Auteuil Olehla, tak jen prohodil: „Když jsem tu překážku viděl zblízka, šel mi mráz po zádech. Doufám, že to Masini přežije.“

Náročnost překážky zvyšuje fakt, že je na programu až jako devatenáctý skok z třiadvaceti na šestikilometrové distanci dostihu. Chyby se zde většinou neopouští, až do tohoto skoku chodí pole skoro kompletní, tady většinou prořídne. A své drama si tu prožil i Bartoš v sedle Suroita.

„Po tom skoku jsem si myslel, že je po dostihu. Suroit vůbec nechtěl jít, na dalších skocích měl krizi,“ vysvětloval Bartoš. „Ale přes oblouk se nadechnul a ještě sám zabral.“

V cílové rovině se pak Suroit pěkně rozeběhnul. Nakonec byl těsně pátý, přičemž porazil spoustu kvalitních koní, včetně dvou zástupců nejlepšího irského překážkového trenéra Willieho Mullinse.

Dostih vyhrál šestiletý Rosario Baron, který v cíli o krk porazil favorita Gexe v čase 7:18,47 minuty, což je jen o sekundu pomalejší než rekord dostihu z roku 2014. Vítězným žokejem byl nejstarší muž startovního pole, třiačtyřicetiletý Johnny Charron. Josefu Bartošovi je jen o rok míň.

Suroit teď dostane čas na odpočinek, na podzim s ním Váňa bude usilovat o start v Gran Premiu v Meranu a pak o návrat do Auteuil do Prix La Haye Jousselin.