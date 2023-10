Na Taxisu byl v epicentru pádů. Dulcar de Sivola se z nich zázračně vymotal

„Ohromný skokan a poctivec,“ říká o koni jezdec Josef Borč. „Kdyby měl na dráze nechat duši, tak bude chtít dojít. Udělá to pro vás.“

K favoritům Velké pardubické nepatřil Dulcar de Sivola ani jednou. Do letošní edice odskakoval v kurzu 88:1, jen dva koně z osmnáctky na startu měli kurz ještě vyšší. Přesto ji znovu spolehlivě dokončil. Zvládnul to už pětkrát za sebou! Čtyřikrát s Josefem Borčem, jednou s Petrem Tůmou. Podobnou spolehlivostí se za poslední roky mohou pochlubit pouze výjimečný šampion Talent od trenérky Hany Kabelkové v letech 2019-23 (7. místo, 4., 1., 2., 2.) a Stretton v ročnících 2018-22 (3. místo, 2., 8., 7., 8.).

„Jsme malá stáj, máme pár koníčků a Vendula (Jirčáková) se jim věnuje po práci,“ říká Josef Borč. „Pro nás je to velký úspěch a máme z něj radost.“

Francouzský odchovanec, kterého majitel stáje Ladislav Komárek koupil na podzim 2017, běžel svou první Velkou pardubickou v roce 2019. S Borčem skončil devátý. V následné covidové sezoně byl jedenáctý, potom devátý a dvakrát sedmý.

Ať se na dráze dělo cokoliv, všem kolizím se dokázal vyhnout, vše úspěšně přeskákat. „Já jsem na lepším skokanovi v Pardubicích nejel,“ vzpomíná Petr Tůma, který byl v sedle Dulcara ve Velké v roce 2021. „Třeba Nikas byl supr kůň, ale na Dulcarovi jsem si ve Velké pardubické připadal, jako kdybych jel dostih přes proutěné překážky. Hodně zajímavý kůň.“

Skokanské schopnosti oceňuje i Josef Borč. „Super naskákaný byl už z francouzského tréninku, skokan je absolutně excelentní a bezproblémový. Samozřejmě, každý někdy udělá chybu, tak to je, udělá ji i sebelepší kůň, ale on je fakt borec. I když třeba občas něco nevychází, dokáže si s ním poradit.“

To bylo vidět i při hromadné kolizi na Taxisu. Borč s Dulcarem byli v epicentru dění, koně před nimi brzdili, bočili, odskakovali na poslední chvíli a z kroku. A padali. I Dulcar de Sivola před Taxisem v nastalém zmatku přibrzdil, úplně ztratil ideální rychlost. Přesto pak s Borčem vyšvihl mohutný skok a přes padající koně i jezdce se takřka zázračně prosmýknul.

„I štěstí je potřeba,“ oddechl si Borč. „Každý dostih je jiný. Někdy už to třeba vypadá, že bude průšvih, ale není. I proto, že Dulcar je poctivec a udělá to pro vás. Ví, že ho nechcete poslat do průšvihu.“

Trenérka Jirčáková o desetiletém valachovi s úsměvem říká, že je keňský běžec. „Furt lehký kůň, i když toho sežere jako dva jiní,“ doplňuje Borč. „Vypadá hubeně, ale není, prostě má takovou postavu. Cválá si s hlavou dole, je to takový stopař. Je to o zvyku. Když víte, co si na něm můžete dovolit a že je na skákání borec, ani vám nepřijde, že má hlavu pořád dole. Je na něj spoleh.“

Co chybí, aby se výsledkově dostal i výš? „S distancí problém nemá, spíš si každý rok na nás něco vymyslí,“ krčí rameny Borč. „Loni měl před Velkou pardubickou svalové problémy, letos ho trošku trápila kopýtka. Dostal podložky a fungovalo to.“

V deseti letech je Dulcar de Sivola stále na vrcholu. Po letošní Velké byl podle Borče tři dny lehce bolavý, ale v pořádku. „Nechal trochu nohy na velké vodě a na suchém příkopu za lesem, tak si asi někde cuknul se zády,“ míní Borč. „Letos už bude odpočívat a příští rok uvidíme. Záleží, jak mu to půjde a co zdraví.“

Sedmé místo ve Velké pardubické, ke kterému tradičně patří i dekorování na pódiu mezi nejlepšími, mělo ve stáji ohlas. „V Dobšicích v Českém ráji taky,“ pousmál se Borč. „Celá vesnice to sleduje, není tady moc lidí, všichni se znají a fandí nám. Máme radost, je to pěkný výsledek.“

V den Velké pardubické měla stáj DiJana Dobšice v dostihu ještě desetiletého bělouše Derby Pluse. Cenu Labe, ve které byl před rokem čtvrtý, tentokrát s Josefem Borčem nedokončil. „Derby Plus šel letos i kvalifikaci na Velkou (9. místo z 11), ale to byla hodně hluboká půda a ta mu nechutná,“ říká Borč. „Do Velké to asi do budoucna nebude, co jsme se tak bavili s Vendy (Jirčákovou) a s panem majitelem. Ale kdo ví, čas ukáže.“